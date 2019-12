Toti ribatte alle opposizioni: “Dati scelti in modo arbitrario, disoccupazione in calo”

Regione. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, rispondendo alle critiche delle opposizioni, riguardo le cifre fornite da esse sul bilancio ligure le ha accusate di aver “scelto i dati in modo totalmente arbitrario per negare ancora una volta la realtà”.

“Sul fronte dei fondi europei – prosegue Toti – stiamo superando tutti gli obiettivi di spesa per quanto riguarda l’FSE: siamo a 99 milioni di spesa certificata a fronte degli 87 posti come target dall’Unione Europea. Siamo stati così bravi a spendere i soldi che a giugno ci è stata data una premialità di ulteriori 21 milioni, e questa non è una cosa che succede proprio a tutti”. “Non è aggiornato neanche il dato sulla progressione del PSR, che non è al 35,7% come affermano i Cinque Stelle ma al 40%”.

Il governatore coglie l’occasione per rispondere anche al Pd, apostrofandolo: “In fatto di dati sbagliati anche il PD non scherza, affidandosi a stime del PIL di Prometeia che vengono normalmente usate sul lungo periodo e che non servono sulle analisi di breve periodo. Per esempio vorrei informarli, se non se ne fossero accorti, che uno degli asset industriali fondamentali dell’export della nostra Regione è la cantieristica, il cui andamento è discontinuo per natura, a seconda che le navi siano consegnate, allestite o varate”.

Nell’ambito del turismo, invece, Toti ha voluto far chiarezza facendo notare come anche i dati sul turismo, secondo lui, siano sbagliati: “Nei primi 10 mesi abbiamo registrato un +1,17% di arrivi rispetto al 2018, con un +10,8% tra stranieri e italiani nel solo mese di ottobre. Cresciamo: certo magari in Italia c’è qualche regione che cresce di più, ma di sicuro non si ritrova nella nostra drammatica situazione infrastrutturale”.

Per quanto riguarda la disoccupazione, il governatore ligure ricorda come nel 2019 sia leggermente scesa. “Anche il tasso di disoccupazione è scelto in modo arbitrario: si riferisce al dato Istat del 2018 (9,9%). Li aggiorno, visto che fra poco saremo nel 2020: nel 2019 il tasso del secondo trimestre è inferiore ed è pari al 9,3%. L’ultimo dato del della scorsa settimana per il terzo trimestre indica l’8,4% quindi in ulteriore calo”. Conclude Toti: “Insomma, non solo la Liguria è cresciuta come posti di lavoro, anzi, secondo l’Istat guida la classifica dell’occupazione del Nord Ovest del terzo trimestre, non solo crescono le imprese attive – tutte cose che con loro erano solo un sogno – ma non abbiamo sentito nelle relazioni tenere conto né del Ponte Morandi, né della mareggiata né dell’ultima ondata di maltempo. D’altra parte più o meno in linea come il loro Governo a Roma che fa finta di non vedere”.