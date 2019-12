Toti a Savona: “Soldi del Governo non bastano neppure a coprire quanto i sindaci stanno spendendo”

Provincia. Questa mattina, alle 11, nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Savona, è arrivato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Da poco, infatti, è iniziato l’incontro con le categorie economiche del savonese per fare il punto sui danni dovuti al maltempo, la modifica alla viabilità ordinaria, la mobilità regionale e i conseguenti effetti sulla situazione socio economica.

“I fondi del Governo non bastano di sicuro, – ha esordito il governatore della Liguria senza dirti di parole. – Noi ci stiamo riprendendo. Sindaci, Provincia e Regione stanno lavorando perchè abbiamo danni molto importanti con più di 100 milioni di euro solo di somme urgenze e 500 milioni circa stimati”.

“È chiaro che lo stato di emergenza decretato ieri dal Governo, con 49 milioni, non serve neppure a coprire i soldi che i sindaci stanno spendendo e dovranno iscrivere a bilancio. Io non credo che i sindaci possano essere lasciati soli dopo 40 giorni di fango e di fatica”.

“Occorre uno sforzo straordinario e che il Governo comprenda che la situazione della Liguria è particolarmente difficile. Siamo stati colpiti dalla peggior ondata di maltempo dal 1953, con autostrade chiuse e a singhiozzo: da un lato la frana, dall’altro l’incertezza sui viadotti”.

“Occorrono risposte urgenti e non abbiamo ancora iniziato ad analizzare i danni alle imprese e ai privati, che saranno a loro volta importantissimi. Dobbiamo lavorare per migliorare le infrastrutture, fare investimenti, aiutare i sindaci. C’è un’area di crisi complessa che deve iniziare a funzionare e anche su questo il Ministero dello Sviluppo Economico è in ritardo, mentre i fondi e i bandi regionali sono stati fatti. Il savonese si salva solo rimboccandosi le macchie, ma con l’appoggio di un Governo che non sottovaluti la situazione”, ha concluso Toti.

Presente anche, oltre alle autorità e agli amministratori dei principali Comuni della provincia, l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, che ha aggiunto: “Trovo umiliante per Liguria non solo essere colpita da una catastrofe naturale di quelle dimensioni, ma anche da questo Governo traballante. La nostra Regione non ha bisogno di un risarcimento così estemporaneo: non siamo qui a piangere”.

“Abbiamo bisogno di un progetto strutturale serio, che vada dalle infrastrutture alle manutenzioni straordinarie al sollievo di danni a imprese grandi e piccole che stanno perdurando. Abbiamo timore che i traffici portuali ci lascino e l’ultima ‘trovata’ pare siano 15 euro di tassazione per ogni container in transito, se confermato. Sono allibito da questo modo di trattare la nostra Regione”.