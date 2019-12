Albenga. Grande successo per le iniziative proposte per le festività natalizie ad Albenga. “Albenga s’illumina d’immenso” e le proiezioni hanno incantato turisti e non solo ottenendo grandi riscontri, sia tra chi ha avuto modo di vederle dal vivo, sia tra chi, per ora, le ha ammirate solo attraverso le immagini pubblicate sui social, un canale attraverso il quale si sta diffondendo la loro “magia” e con essa la curiosità di venire a vederle e fotografarle, partecipando, magari, anche al contest fotografico.

Il vicesindaco Alberto Passino, proprio a fronte del grande successo riscontrato, intende ringraziare in particolare gli sponsor che hanno partecipato investendo alla realizzazione del progetto: “Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor: Noberasco, Bacchetta e Peirano e ai partner tecnici: Icose e Cogeca che hanno creduto nel progetto delle proiezioni architetturali, ancor prima di vederlo realizzato. Le proiezioni saranno presenti in Centro Storico tutti i giorni, dalle 17 alle 24, fino al 12 gennaio”.

Tanti gli eventi programmati per i prossimi giorni e, tra questi, una menzione particolare va a tutte le iniziative organizzate nella casetta di Babbo Natale sita in Piazza IV Novembre. Attività organizzate dalle associazioni, ma anche tanti eventi per i bambini grazie alla presenza degli Elfi che in alcune giornate (vedi iniziative a calendario) accoglieranno i bimbi con trucca bimbi, baby dance e tanti giochi.

Il 21 dicembre, inoltre, dalle 15.30 alle 19, arriverà Babbo Natale accompagnato da una speciale slitta, quella dei Vigili del fuoco. Insieme accoglieranno i bambini che potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle sue mani. Di seguito il Calendario eventi natalizi Albenga completo.