Torneo Avis Cairo: doppietta dell’Avigliana Bees in una festa per duecento giovani giocatori

Cairo Montenotte. Domenica 8 dicembre la magia si è ripetuta e come tutti gli anni il Torneo Avis Cairo, organizzato dal Baseball Club Cairese, ha accolto le gesta delle giovani promesse del batti e corri; un appuntamento classico del circuito indoor per il baseball ligure e piemontese. Quest’anno ha coinvolto 14 squadre, divise tra esordienti e veterani.

Alla venticinquesima edizione del torneo hanno partecipato, in entrambe le categorie, Grizzlies Torino, Sanremese Softball, Skatch Boves, Avigliana Bees e Cairese. Inoltre, nella categoria Veterani, le Aquile di Finale Ligure, i Dolphins di Chiavari ed il Sanremo; nella categoria Esordienti, i Cubs di Albisola.

Circa duecento i ragazzi che hanno animato il palazzetto dello sport di Cairo Montenotte per tutto il giorno; un rito che si ripete da 25 anni e che si nutre dell’entusiasmo delle giovani leve, tra le quali i sogni hanno ancora la freschezza e la spensieratezza incosciente di chi sta iniziando a scrivere la sua storia sportiva, condito da un’ondata di suoni e di colori.

Protagonista della manifestazione l’Avigliana Bees che si è aggiudicata entrambi i titoli. Da sottolineare l’entusiasmante finale dei veterani contro un concentratissimo Boves che, dopo aver condotto la prima parte della gara, non ha retto il ritorno dei Bees.

Per la Cairese un onesto quarto posto per i giovanissimi esordienti con il battesimo assoluto della competizione per Aiace Tommaso, Raddi Melissa, Malatesta Francesco, Ponzone Giulio, Sechi Giulio, Gabbani Ascanio, Pacenza Azzurra e Betrame Alessandro, quest’ultimo premiato come giocatore più utile. Meno brillante la prestazione dei biancorossi veterani che, nonostante ottime giocate, non sono riusciti a dare continuità al loro rendimento. Note positive per i valbormidesi il meritato premio come giocatore più utile ad Apicella Matteo e l’ottimo esordio di De Franco Mattia.

L’ambito premio Mvp del torneo è andato ad Ariaudo Matteo del Boves mentre il premio per il campione in erba “Gino #32” in memoria del tecnico Cairese Brando Biagio prematuramente scomparso è andato a Formantelli Natan.

Alla premiazione erano presenti, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sindaco Lambertini Paolo, l’assessore allo sport Garra, il consigliere Dogliotti, il presidente regionale della Fibs Palizzotto Gaspare ed in rappresentanza dell’Avis Cairo il presidente Regazzoni con alcuni collaboratori.

Nella foto sopra: la Cairese Under 10

I risultati:

Le classifiche:

La Cairese Under 12

Matteo Apicella

Alessandro Beltrame

La premiazione