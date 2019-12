Liguria. Nelle prossime ore la neve potrebbe toccare nuovamente le alture liguri e savonesi, anche a bassa quota.

Del resto nella notte un soffice manto di circa 10 centimetri ha già ricoperto i paesi dell’immediato entroterra genovese: Montoggio, Crocefieschi, Busalla, ma anche Propata e Pentema che si sono già trasformate in un magico scenario natalizio da presepe.

Domani (venerdì 13) una nuova perturbazione porterà pioggia e neve sui 1200-1300 metri, “in calo drastico a metà mattinata sul settore centrale fino a 200-300 metri, anche se si tratterà di fenomeni sporadici e poco consistenti”, spiegano i previsori di Limet.

Secondo Arpal le nevicate saranno comunque possibili sopra i 400 metri nelle zone interne del Genovesato.

Le temperature minime più basse si sono registrate a Monte Settepani (Savona) con -4.6, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con -4.3, Pratomollo (Genova) con -4.2, Colle di Nava (Imperia) -3.5, Calizzano (Savona) -3.3, Monte Pennello (Genova) e Casoni di Suvero (La Spezia) con -3.1. Sulla costa minime tra i 4.9 di Genova Centro Funzionale e i 6.3 di Imperia Osservatorio Meteo Sismico. Alle 11.45 ancora molti valori negativi nelle zone interne con il primato del freddo a Pratomollo (Genova) con -4.1 mentre la località più “calda” è Diano Castello (Imperia) con 13.2. Genova Centro Funzionale segna 7.4, Savona Istituto Nautico 7.5, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 11.7, La Spezia 7.6.

Da segnalare i venti settentrionali anche forti con raffiche (sui rilievi 104.4 km/h a Lago di Giacopiane, in costa 68.8 a Genova Porto Antico). Moto ondoso in aumento per onda da sud-ovest con possibili mareggiate.