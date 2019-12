Tenta di rubare liquori e prodotti hi-tech nascondendoli nello zaino: richiedente asilo arrestato dai carabinieri

Savona. Deve rispondere dell’accusa di furto aggravato il 24enne sudanese, abitante a Millesimo e attualmente richiedente asilo, arrestato ieri dai carabinieri di Savona.

Ieri mattina lo straniero ha tentato di rubare alcuni liquori e prodotti elettronici da un centro commerciale della città della Torretta. L’uomo ha provato a nascondere la refurtiva all’interno di uno zaino che teneva in spalla, ma il suo comportamento ha insospettito gli addetti alla sicurezza, che hanno prontamente avvertito i militari.

L’uomo aveva appena oltrepassato “l’uscita senza acquisti” quando è stato fermato dai carabinieri, che gli hanno trovato addosso refurtiva per un valore complessivo di 200 euro circa. Tutta la merce è stata subito restituita al negozio.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato poiché nel tentativo di non far scattare gli allarmi al momento di attraversare la barriera delle casse ha danneggiato le placche antitaccheggio dei prodotti rubati.

Questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale a Savona.