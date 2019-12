Tennistavolo: terza vittoria per il Toirano in C1, Don Bosco Varazze “A” leader in D2

Savona. Dopo la sosta forzata per allerta meteo, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sono ripartiti i campionati a squadre maschili.

In Serie C1, ventuno giorni dopo l’ultimo impegno, è tornato a giocare il Toirano (nella foto). L’esito è stato positivo: è tornato dalla trasferta di Bordighera con un successo per 5 a 4. Due le partite vinte da Mattia Arrighini, altrettante da Walter Lepra; sul 4 pari è arrivata la vittoria di Andrea Bottaro che ha permesso al Toirano di portare a tre gli incontri vinti su quattro disputati.

Per il Toirano, ora terzo in classifica con 6 punti, c’è un doppio impegno ravvicinato: il recupero con il Victoria, questa sera a Genova alle ore 20, e la sfida con la capolista Villaggio Sport, domani alle ore 18 in casa.

Seconda sconfitta, in Serie C2, per il Savona. Sui tavoli dell’Athletic Club “J” si è arreso per 5-2. Un passivo reso meno pesante dai punti di Livio Santini e Sergio Calò; la formazione era completata da Edmond Arapi.

Il Savona, che è terzo in classifica con 4 punti, domenica 8 dicembre alle ore 10 giocherà ancora in trasferta, contro la Luigi Rum Compagnia Unica.

In Serie D1, fermo per riposo il Don Bosco Varazze, gioisce la Spotornese che ha centrato la terza vittoria stagionale. Ne ha fatto le spese il Vallecrosia “B”, battuto a domicilio per 6 a 1 con doppiette di Alessandro Caslini e Federico Occelli, un punto di Paolo Moretti e del doppio Moretti/Caslini.

Non è andata altrettanto bene al Toirano “Sensei”, sconfitto 5-2 in casa del Bordighera. Non sono stati sufficienti i due punti realizzati da Matteo Marino; per i toiranesi hanno giocato anche Roberto Pesce, Andrea Marino, Andrea Abete.

In una classifica dominata dal Vallecrosia “A”, leader con 12 punti, il Don Bosco Varazze è secondo a quota 6. Stesso punteggio, ma con una partita giocata in più, per la Spotornese. In quinta posizione con 2 punti c’è il Toirano “Sensei”.

Domani alle ore 16 il Don Bosco Varazze riceverà il Bordighera; alle ore 17 il Toirano “Sensei” ospiterà il Vallecrosia “B”. Chiuderà il programma alle ore 19 la partita tra Spotornese e Arma di Taggia.

Nel girone B della Serie D2 resta una sola formazione a punteggio pieno: il Don Bosco Varazze “A”. La quinta vittoria dei salesiani in altrettanti incontri è arrivata nella palestra del Genova “Red” col risultato di 5 a 2. Il doppio vinto da Mattia Lattaro e Luca Lavoratti ha aperto il confronto; poi gli ospiti si sono garantiti i 2 punti con due successi di Alessandro Tiberti ed uno ciascuno di Lavinia Cerruti e Mattia Lattaro.

Il Don Bosco Varazze “B” è stato battuto a domicilio dalla Libertas 3 per 6 a 1. L’unico punto porta la firma di Claudio Gotta, che era affiancato da Gianni Visca e Antonino Costa.

La prima sconfitta del Genova “Blue” concede il primato al Don Bosco Varazze “A”: le due squadre sono appaiate a 10 punti, ma i genovesi hanno giocato un incontro in più. Domani, a Varazze, alle ore 16, andrà in scena lo scontro diretto al vertice. Alle ore 20, invece, il Don Bosco Varazze “B” sarà ospite della Luigi Rum Compagnia Unica “B”: chi vincerà abbandonerà quota 0 in classifica.

Nel girone A della Serie D2 terza sconfitta col punteggio di 4-3 per il Toirano “La Sosta del Gusto”, questa volta sui tavoli del Vallecrosia “B”. Due i punti di Stefano Tavilla e uno di Nello Pruiti; a far parte della squadra anche Christian Galfrè. I toiranesi, sesti in classifica con 2 punti, domani alle ore 20,30 riceveranno il Vallecrosia “A”.

Ha preso il via anche la Serie D3. Il primo concentramento del girone B, quasi interamente savonese, ha visto primeggiare l’unica formazione di un’altra provincia, il Genova “White” con 4 punti.

Il Savona ha ceduto 5-2 al Toirano e si è riscattando battendo 6-1 il Don Bosco Varazze “A”. Due punti ciascuno per Giulia Lequio, Tiziano Balbi e Dalila Saja; due punti sono arrivati dal doppio Balbi/Lequio. Il Toirano, dopo il successo sui savonesi, ha ceduto 5-2 al Genova “White”. Tre le partite vinte da Vittorio Carchero; due a testa da Roberto Cornelli e Federico Orchini.

Due punti in classifica pure per il Don Bosco Varazze “A”, che ha fatto suo il derby con la formazione “B” per 7-0. Tris di Filippo Spandonaro, doppiette di Leonardo Danaidi e Filippo Sbardella; un punto dal doppio Danaidi/Sbardella. Don Bosco Varazze “B”, battuto 7-0 anche dal Genova “White”, in campo con Daniele Danaidi, Virginia Costa e Piercarlo Spandonaro. Il campionato di Serie D3 tornerà domenica 19 gennaio.