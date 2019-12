Tennistavolo: Don Bosco Varazze secondo in Serie D1 e da solo in vetta in Serie D2

Toirano. Si avvia alla conclusione il girone di andata dei campionati maschili; per numerose formazioni è già terminato.

In Serie C1 il Toirano lo ha chiuso in terza posizione con un bilancio in equilibrio: tre incontri vinti, altrettanti persi. Nel prossimo turno, sabato 18 gennaio alle ore 18, affronterà il Cral Luigi Rum Compagnia Unica.

Nel doppio impegno ravvicinato dello scorso fine settimana i toiranesi hanno avuto poca fortuna. Venerdì 6 dicembre, nel recupero della quinta giornata, sono stati battuti per 5-4 dal Victoria. Il giorno seguente, nel turno casalingo con la capolista Villaggio Sport, il Toirano ha ceduto per 2-5. Nel complesso, tre punti sono stati realizzati da Walter Lepra, due da Mattia Arrighini, uno da Andrea Bottaro.

Terza sconfitta di fila in Serie C2 per il Savona, che si è arreso per 4-3 in trasferta alla Luigi Rum Compagnia Unica. Un successo ciascuno per Edmond Arapi, Sergio Calò e Livio Santini. I savonesi, che in classifica occupano la quarta posizione con 4 punti, sabato 14 dicembre alle ore 20,30 saranno ospiti del Genova.

Il Don Bosco Varazze occupa la seconda posizione in solitaria nel girone A della Serie D1. La quarta vittoria stagionale è arrivata con un netto successo sul Bordighera: 7-0. Marco Cristalli, Fabrizio Lattaro e Paolo Regis hanno lasciato agli ospiti solamente sei set.

Il girone di andata andrà in archivio sabato 14 dicembre con il match, alle ore 16, tra i varazzini e il Toirano “Sensei”. Quest’ultimo ha centrato il secondo successo piegando di misura il Vallecrosia “B”. Un 4-3 firmato dalla doppietta di Matteo Marino e dai singoli punti di Andrea Abete e Andrea Marino; vale la quinta posizione in classifica con 4 punti.

La Spotornese rimane in terza piazza, nonostante la sconfitta a domicilio per 1-6 con l’Arma di Taggia. Un ko reso meno pesante da un punto di Federico Occelli; niente da fare per Roberto Ruggeri e Paolo Moretti. I biancazzurri torneranno a giocare sabato 1 febbraio alle ore 19 contro il Bordighera.

Nel girone B di Serie D2 il Don Bosco Varazze “A” si è isolato in vetta. Lo ha fatto aggiudicandosi l’atteso scontro diretto col Genova “Blue”, che non ha deluso le aspettative ed è terminato col minimo scarto: 4-3. Per i vincitori due volte a segno Luca Lavoratti, che ha vinto anche il doppio in coppia con Mattia Lattaro; quest’ultimo ha realizzato l’ultimo e decisivo punto. La formazione salesiana era completata da Alessandro Tiberti e Lavinia Cerruti.

Don Bosco Varazze vittorioso anche nella partita di bassa classifica, con la formazione “B” che ha sconfitto in trasferta per 2-5 la Luigi Rum Compagnia Unica “B”, lasciandola da sola sul fondo. Due i punti di Claudio Gotta, uno ciascuno di Giorgio Costa, Gianni Visca e del doppio Gotta/Costa. Sabato 14 dicembre alle ore 16 si giocherà il derby tra le due squadre del Varazze.

Lo stesso giorno, alle ore 20,30, il Toirano “La Sosta del Gusto” sarà ospite del Baragallo Sanremo Top per il girone A di Serie D2, nel quale i toiranesi occupano la sesta posizione in classifica. Opposti al Vallecrosia “A” sono stati battuti per 3-4: non sono bastati due punti di Stefano Tavilla e uno di Christian Galfrè; squadra completata da Nello Pruiti.

Nel weekend ha preso il via la Serie C femminile, campionato che in Liguria annovera quattro squadre. Decisamente positivo l’avvio del Savona che, nella palestra di casa, ha avuto la meglio per 5-0 sull’Athletic Club e per 4-1 sulla Libertas 3 “B”, portandosi subito al comando. Protagoniste Giulia Lequio, che ha vinto tutte e quattro le partite, e Dalila Saja, con tre successi; in coppia si sono aggiudicate entrambi i doppi. Questo campionato tornerà domenica 9 febbraio.

Nella foto sopra: Don Bosco Varazze “A” e Genova “Blue” in Serie D2

Don Bosco Varazze e Bordighera in Serie D1

Luigi Rum Compagnia Unica “B” e Don Bosco Varazze “B” in Serie D2