Tennistavolo, concluso il girone di andata: Savona terzo in C2, Don Bosco Varazze secondo in D1

Varazze. Nel weekend di sabato 14 dicembre e domenica 15 dicembre si è completata la quinta giornata dei campionati regionali a squadre maschili, che era stata rinviata tre settimane prima a seguito dell’allerta meteo.

In Serie C2 il Savona è andato a vincere per 6 a 1 in trasferta col Genova. Perfetti Edmond Arapi e Livio Santini, autori di due punti ciascuno e vittoriosi in coppia nel doppio; il successo è stato completato da Sergio Calò.

In classifica il Savona, al termine del girone di andata, fa parte del gruppo centrale, tra le terza e la quinta piazza, a quota 6 punti al pari di Luigi Rum Compagnia Unica e TT Club La Spezia. Tornerà a giocare sabato 18 gennaio alle ore 17, ospitando proprio gli spezzini.

In Serie D1 il Don Bosco Varazze ha confermato la sua forza concedendo solamente quattro set al Toirano “Sensei”: 7 a 0 il risultato. La formazione vincitrice ha potuto contare su Marco Cristalli, Fabrizio Lattaro e Paolo Regis; gli ospiti hanno giocato con Andrea Abete, Andrea Marino e Roberto Pesce.

Ferma per riposo la Spotornese, che a metà campionato è terza in classifica con 6 punti. I varazzini sono secondi con 10 punti; il Toirano è quinto con 4 punti. Sabato 18 gennaio, alle ore 16, si riprenderà con la sfida tra Don Bosco Varazze e Spotornese.

Il girone B della Serie D2 ha visto la formazione “A” del Don Bosco Varazze prevalere sulla “B” per 5-2. La sfida interna nella società salesiana ha visto protagonisti tra i vincitori Lavinia Cerruti e tra gli sconfitti Claudio Gotta, entrambi autori di una doppietta. Per il team “A”, inoltre, un punto a testa di Mattia Lattaro, Alessandro Tiberti e di Lattaro in coppia con Luca Lavoratti; gli il “B” hanno giocato anche Antonino Costa e Gianni Visca.

Il Don Bosco Varazze “A”, al giro di boa, è primo con 14 punti; il Don Bosco Varazze “B” settimo con 2 punti. Sabato 18 gennaio alle ore 18 la squadra “B” riceverà il Genova “Red”, la “A” sarà ospite dell’Athletic Club “A”.

Nel girone A della Serie D2 il Toirano “La Sosta del Gusto” occupa la sesta posizione con 2 punti. In trasferta a Sanremo è stato superato per 5-2 dal Baragallo Top. Un punto ciascuno di Christian Galfrè e Stefano Tavilla hanno reso meno pesante la sconfitta della formazione completata da Nello Pruiti. Toiranesi che torneranno a giocare sabato 1 febbraio alle ore 16 sui tavoli del Regina “Sanremo Taggia”.

Nella foto, da sinistra: Cristalli, Regis, Lattaro, Abete, Pesce, Marino (Serie D1, Varazze e Toirano)