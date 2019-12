Borgio Verezzi. Durante la consueta “festa degli auguri” di lunedì 23 dicembre alle ore 18.30 presso la sede sociale di via Municipio 3 a Borgio Verezzi sono stati consegnati, come ogni anno, “i baronetti” e le menzioni ai ragazzi che di sono distinti meritevolmente nei corsi tenuti dall’associazione nel 2019.

Presenti i soci, gli amici, il direttivo dell’associazione e l’amministrazione comunale nella persona dell’assessore PierLuigi Ferro, storico preside della scuola media di Borgio Verezzi e da sempre sostenitore dell’associazione.

Foto 3 di 3





Ecco le assegnazioni con le motivazioni:

Baronetti e menzioni 2019

Baronetto 2019

Laboratorio vocale di PAESAGGI SONORI

a cura di Elisabetta Mazzullo

rilasciato a TUTTO IL GRUPPO dei corsisti

Scelgo di dedicare una menzione speciale a tutto il gruppo dei corsisti del Laboratorio di Paesaggi Sonori, per aver saputo creare un suono unico, momenti di vero ascolto

e di improvvisazioni magiche. Si è rivelato un gruppo pieno di diversità e ricco di un raro entusiasmo, che ha saputo diventare una cosa sola, nella musica.

Baronetto 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Gretel Giuni per la naturalezza con cui affronta il palcoscenico. Per la sua spontaneità e il talento nella recitazione.

Baronetto 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Francesco Mina per il talento mostrato nella messa in scena, per le emozioni trasmesse e per il costante impegno nella costruzione del ruolo interpretato.

Menzione 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Carlotta Sangiorgi per l’impegno, l’umiltà e il rigore mantenuti durante tutto il percorso.

Menzione 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Lidia Porello per la voglia di “giocare”, divertirsi, sperimentare e scoprirsi attraverso esercizi di improvvisazione e interpretazione di personaggi.

Menzione 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Pietro Michelini per la grande passione che dimostra per il teatro, per la prontezza con cui affronta il palcoscenico, per la sua costante voglia di mettersi in gioco e di sperimentare.

Baronetto 2019

“L’Uccellino Azzurro e il Segreto della Felicità”

Spettacolo teatrale

regia di Gianmaria Martini

rilasciato a TUTTA LA COMPAGNIA

Baronetto a tutta la compagnia dell’ Uccellino Azzurro per essere riuscita a mettere in scena uno dei testi piu complessi della drammaturgia occidentale con abnegazione, creatività e qualità. E per aver sviluppato durante le prove una consapevolezza autogestionale a un livello semiprofessionistico.

Baronetto 2019

“Corso di Dizione e Lettura interpretata”

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Gaia Capelli per il suo talento e la sua sensibilità che si traducono nel lavoro in una presenza scenica capace di restituire vibrazioni interiori del tutto autentiche con grande naturalezza e semplicità.

Baronetto 2019

“Corso di Dizione e Lettura interpretata”

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a TUTTO IL GRUPPO dei corsisti

Ci tengo a riconoscere la forza dell’intero gruppo di lavoro. Un gruppo variegato per età ed esigenze che ha saputo costruire complicità e rispetto, e che ha creato un clima di lavoro e studio sempre sereno e gioioso, grazie al quale le singole individualità si sono potute esprimere in tutta la loro originalità e diversità all’interno di un non facile lavoro corale, fondato sull’ascolto dell’altro e sul delicato equilibrio del raccontare una storia collettivamente.

Baronetto 2019

“Il Corpo tra Flusso e Forma”

Workshop di Training e Recitazione

a cura di Alessia Pellegrino rilasciato a TUTTO IL GRUPPO dei corsisti

Il mio Baronetto va a tutti i partecipanti all’intero mio laboratorio, per la serietà e la dedizione unanime, per la passione e l’entusiasmo che ha permesso di affrontare e sviluppare un lavoro complesso e meticoloso; un lavoro che guardava al proprio individuale sempre attraverso l’unità della ricerca corale. Le prime virtù del gruppo con cui ho avuto il piacere di lavorare sono la coesione e l’onestà, oggi più che mai preziose e necessarie per il fine comune che è la creazione del Bello.

Baronetto 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale

a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciato a Ettore Gallo per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo ” stare” in scena senza pretese

Menzione 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale

a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciata a Gaia Capelli per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo ” stare” in scena senza pretese

Menzione 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale

a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciata a Irene Vignola per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo ” stare” in scena senza pretese.

Menzione 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale

a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciata a Anna Luison per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo ” stare” in scena senza pretese

Baronetto 2019

“FotograFare”

Laboratorio di Fotografia

a cura di Emilio Rescigno ed Emanuele Zuffo

rilasciato a Sofia Bagnasco per la dedizione e partecipazione attiva agli incontri teorici che alle prove in esterni.

Baronetto 2019

“FotograFare”

Laboratorio di Fotografia

a cura di Emilio Rescigno ed Emanuele Zuffo

rilasciato a Stefania Renda per la dedizione e partecipazione attiva agli incontri teorici che alle prove in esterni.

Baronetto 2019 rilasciato a Caterina Bussa dalla Compagnia del Barone Rampante per la sua naturale propensione al palcoscenico, la sua profonda e silenziosa passione per la recitazione, la sua umiltà e tenacia, la sua curiosità per il mondo dello spettacolo a cui sa avvicinarsi come ad un gioco gioioso, rigoroso e serio. Scelta fra più di cento coetanee come protagonista del film IO SONO VERA regia di Beniamino Catena, l’Associazione è lieta e orgogliosa di assegnarle questo premio, augurandole un felice futuro da artista.