Finale Ligure. Stangata senza precedenti sulla Tari a Finale Ligure, la tassa sui rifiuti il cui gettito in un colpo solo aumenterà di oltre 608 mila euro, passando da poco più di 3 milioni e 900 mila a più di 4,5 milioni, con un aumento percentuale del 15,57%.

“Gli aumenti, in ragione del metodo di calcolo della tassa, non saranno uguali per tutti e ci si dovranno attendere incrementi anche superiori per alcune categorie di utenze. La situazione è oltremodo scoraggiante, anche in relazione ai prossimi anni che prevedono un ulteriore aumento per il 2021 di 540 mila euro ed addirittura di altri 100 mila euro per il 2022” afferma il gruppo di minoranza “Le Persone al Centro”, che annuncia battaglia in tema di rifiuti.

“Attesa l’attuale situazione organizzativa e normativa, se la situazione non cambierà, i cittadini dovranno attendersi in prospettiva un aumento complessivo superiore al 30%. Finita la campagna elettorale, nella quale l’amministrazione evocava costantemente la propria virtuosità, emergono oggi tutte le contraddizioni di una scarsa organizzazione e di un costoso sistema di raccolta, che nel corso dei mesi le minoranze hanno ripetutamente evidenziato”.

E ancora: “Laddove molte amministrazioni stanno abbandonando, per gli eccessivi costi e disagi, sistemi porta a porta, la giunta Frascherelli persiste nel proprio fallimentare metodo di raccolta, che ha consentito di raggiungere le percentuali di legge solo grazie all’indiscriminato taglio di pini e palme”.

“In un momento di grave difficoltà economica questa stangata peserà significativamente sulle famiglie finalesi, ma ad elezioni archiviate i totali non sembrano più essere così importanti”.

“Nessuna amministrazione ha mai gestito così male la pulizia della città e nonostante l’incredibile aumento della tassa i dubbi per il futuro sono più che fondati. Facendo sempre le stesse cose, i risultati, purtroppo, non cambiano” conclude il gruppo di minoranza finalese.