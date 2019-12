Superlavoro notturno per il 118: incidenti a Celle, San Giuseppe di Cairo e Savona

Provincia. Nottata contraddistinta, purtroppo, dagli incidenti quella appena trascorsa in provincia di Savona, fortunatamente senza gravi conseguenze, ma che hanno costretto ad un “superlavoro” il personale del 118 e i militi delle pubbliche assistenze.

Il primo si è verificato ieri sera, pochi minuti prima delle 23, sulla via Aurelia, a Celle Ligure. Si è trattato di uno scontro auto-moto, con il centauro che ha avuto la peggio, un uomo, trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona da un’ambulanza della croce rosa di Celle.

Sempre questa notte, intorno 5, incidente a San Giuseppe di Cairo dove un’auto, per cause sconosciute, è andata a schiantarsi contro un muro, nella zona del sottopassaggio. Tre le persone a bordo, ma solo una è dovuta ricorrere alla cure dell’ospedale San Paolo, dove è stata trasportata in codice giallo. Sul posto, croce bianca Carcare e croce rossa Millesimo.

Quattro, infine, i feriti a Savona, dove, intorno alle 5,30, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto, con quattro persone a bordo in via Nizza. Nonostante l’impatto, nessuno dei giovani a bordo ha riportato ferite importanti. Sono stati tutti accompagnati presso il nosocomio savonese in codice giallo. Intervento dei militi di croce rossa e bianca di Savona e della croce oro mare di Albissola.