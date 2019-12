Superata già quota mille iscritti per la Granfondo Laigueglia Lapierre

Laigueglia. Mancano poco più di due mesi al 23 febbraio 2020, giorno in cui andrà di scena la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, ma la gara organizzata dal Gs Alpi può già vantare un grande numero di iscritti.

Fino ad oggi, sono già più di mille gli iscritti alla grande classica di apertura del calendario nazionale ed internazionale di Granfondo. Si prevede una grande partecipazione non solo dall’Italia, ma anche dall’estero, visto che nel corso di questi anni la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre è diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati.

Il clima mite della Liguria, i percorsi collinari a ridosso del mare e la difficoltà altimetrica non eccessiva permette davvero a tutti gli appassionati di vivere un grande fine settimana di sport all’aria aperta sul mar Ligure. Di sicuro, non mancheranno il divertimento e la massima sicurezza per tutti i partecipanti.

L’iscrizione alla Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre può essere quindi un bellissimo regalo di Natale per tutti coloro che amano andare in bicicletta. Vista la grande richiesta di iscrizioni, il consiglio è quello di affrettarvi a prenotare il vostro numero di gara, in quanto prima ci si iscrive e più possibilità c’è di partire davanti nelle griglie di partenza il giorno della corsa.

Per iscriversi alla gara è possibile visitare il sito https://www.granfondolaigueglia.it dove è possibile trovare anche tutte le informazioni logistiche.