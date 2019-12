Sulla scia del “caffè sospeso”, a Savona arriva l’iniziativa del “Giocattolo Sospeso”

Savona. “Abbiamo promosso con piacere l’iniziativa del ‘Giocattolo sospeso’: traendo ispirazione dalla tradizione tipicamente napoletana del ‘caffé sospeso'(diffusasi durante la Seconda Guerra Mondiale, quando in tempi di ristrettezze, chi poteva, era solito pagare due caffé, uno per sé e uno per chi non poteva permetterselo)”.

Parola dei consiglieri comunali di Savona Elda Olin Verney e Barbara Pasquali, promotrici dell’iniziativa, che permette di acquistare, presso i negozi che hanno aderito alla iniziativa, un giocattolo da donare ai bambini meno fortunati.

“I regali, – hanno spiegato, – verranno, poi, consegnati alla Croce Bianca che si occuperà di distribuire i doni. Siamo certe che i savonesi sapranno essere solidali e generosi, soprattutto con i bambini che soffrono e che vivono in condizioni disagiate”.

“Sappiamo che anche nella nostra Cittá ci sono situazioni difficili e crediamo che anche con un piccolo gesto si possa fare molto. Ringraziamo i commercianti savonesi del settore che hanno aderito con entusiasmo alla iniziativa”, hanno concluso.