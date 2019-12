Sui sentieri con il quad, scivola in un canalone: portata in elicottero al Santa Corona

Pietra Ligure. Una donna rimasta ferita in un incidente a Pigna (IM) è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Due in totale i feriti, un ragazzo e una ragazza che oggi pomeriggio con il loro cane sono saliti con il quad sul colle Melosa. Forse a causa di una lastra di ghiaccio sono scivolati in un canalone tra il rifugio Gray e Cima Marta. Sono stati subito soccorsi dai vigili del fuoco (intervenuti sia con il nucleo Speleo Alpino Fluviale che con l’elicottero) e dai volontari del Soccorso Alpino.

La donna nella caduta ha riportato un trauma alla testa, e per questo è stata elitrasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo di “Drago”. Il compagno ha invece raggiunto l’ospedale in ambulanza.

AGGIORNAMENTO – Un terzo escursionista che stava assistendo alle operazioni di recupero, per ragioni ancora ignote, è scivolato nello stesso canalone. Un volo di circa 100 metri che si è rivelato fatale. Inutile l’intervento di soccorso e l’arrivo di un secondo elicottero decollato da Cuneo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.