Provincia. E’ stata un’altra giornata di sopralluoghi, verifiche tecniche e riunioni per fare il punto sulla difficile situazione delle strade provinciali ancora colpite dall’ultima ondata di maltempo nel savonese.

Oltre ai due collegamenti ancora chiusi dalla precedente allerta rossa di fine novembre, ovvero la SP 17 a Rialto e la SP 542 a Pontinvrea, ad ora sono 10 i tratti di strada chiusi alla viabilità: la Sp 2 nel tratto di Albisola dopo la seconda frana di ieri (la prima si era verificata tra Stella e la frazione di Ellera), per la quale si prevede tempi lunghi per una riapertura a seguito della situazione del versante interessato dallo smottamento, e la Sp 15 tra Bormida e Pallare per una frana della corsia a valle, nella quale sono proseguiti i primi interventi anche oggi e che si spera di riaprire entro l’anno.

Foto 2 di 2



E ancora: SP 8 “Spotorno-Vezzi Portio-Finale Ligure Pia”, – Dal km 9+300 al km 9+800 (fra Vezzi San Giorgio e Vezzi San Filippo); SP 12 “Savona-Altare”, – Al km. 14+800 (località Cà de Ferrè); SP 22 “Celle Ligure-Sanda-Stella S. Martino” – Dal km. 5+000 (località Brasi) – Al km 8+000 (località Bricco delle Forche); SP 53 “Urbe-Martina-Acquabianca”, – Dal km 3+500 a fine strada; SP 57 “Varazze-Casanova-Alpicella-Stella San Martino” – Al km 2+100 chiusura dalle ore 19.00 alle ore 6.00, – Al km 6+000 (località Campomarzio), – Dal km 10+500 (località Alpicella) a fine strada (località San Martino); SP 490 “del Colle del Melogno”, – Dal km 23+000 al km 26+300.

Per il resto: frana a San Bernardo sulla SP 12 a Savona con un senso unico alternato nel tratto interessato e altro smottamento sulla SP 57 tra Varazze e Alpicella con altro senso unico alternato regolato da semaforo (sulla SP 57 – vedi sopra – ancora tre tratti chiusi).

“Per la provinciale di Rialto speriamo entro 15 giorni di poter riaprire almeno un tratto di viabilità per ridare fiato alle frazioni isolate, per la Sp 542, invece, la tempistica sarà più lunga anche alla luce delle risorse da mettere in campo per la messa in sicurezza, 1,6 mln di euro – afferma il consigliere provinciale delegato Luana Isella -. Su tutti i fronti la Provincia sta operando ed intervenendo per assicurare una riapertura dei collegamenti stradali prima possibile”.

“Sono ancora aperti tutti i cantieri della scorsa alluvione: le imprese stanno operando per ripristinare le strade secondo il piano e il cronoprogramma stabilito dall’ente provinciale”.

“La fase di emergenza continua, purtroppo, e solo domani potremo quantificare i nuovi danni provocati dal maltempo alle nostre strade provinciali” conclude.