“Stellati per un Giorno”, i migliori chef alla residenza protetta

Celle Ligure. Prosegue l’iniziativa “Stellati per un giorno” che vede i migliori chef di Celle Ligure, nella cucina della residenza protetta, per preparare i pranzi degli ospiti della casa di riposo. L’iniziativa durerà fino a febbraio. Nel frattempo, il prossimo 23 dicembre, si terrà la cosueta festicciola per lo scambio degli auguri con ospiti e loro familiari, una tradizione consolidata, nella quale la residenza è solo un prolungamento delle mura domestiche di ogni persona, a conferma di quanto l’ente – prossimo a festeggiare 380 anni di onorata carriera – sia profondamente inserito nella storia del tessuto sociale cellese e non solo.