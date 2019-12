Savona. Consueto straordinario successo di partecipazione per la Nautic Paddle, giunta alla decima edizione.

La gara di stand up paddle più partecipata al mondo, che si svolge sulla Senna a Parigi, è andata in scena domenica 8 dicembre.

di 7 Galleria fotografica Stand up paddle: Sara Oddera e Paolo Nardini in gara a Parigi









Ventotto le nazioni rappresentate, con una presenza femminile in crescita, pari al 31%. Tre le differenti categorie di gara: la AppWorld Tour con i venti atleti più forti al mondo, la competizione agonistica Pro di 14,8 chilometri (con 3 chilometri controcorrente ed il giro completo delle isole) e la prova amatoriale con 11 chilometri a favore di corrente.

Il Sup Team Savona era presente anche quest’anno, il terzo consecutivo, con Sara Oddera e Paolo Nardini, impegnati nella categoria Pro.

Il percorso un passaggio sotto 27 ponti di Parigi, vicini al patrimonio culturale della città; partendo dal ponte della biblioteca nazionale fino ad arrivare al ponte vicino all’expo nautico.

Si è gareggiato in condizioni climatiche difficilissime, con vento contrario e pioggia. Eccellenti i piazzamenti conseguiti dalla coppia savonese: sesto posto per Paolo Nardini nella categoria Pro e ottavo posto per Sara Oddera tra le donne.

Risultati più che positivi, quindi: Paolo Nardini ha confermato uno stato di forma eccellente che gli ha permesso di chiudere la gara nella top six, in una categoria dove la concorrenza è altissima. Anche Sara Oddera, incappata in due cadute in acqua, ha strappato un risultato di tutto rispetto considerato il livello delle avversarie.

“È sempre un emozione pagaiare sulla Senna in mezzo ai monumenti di Parigi – hanno detto Sara e Paolo -. Speriamo che il Sup possa divulgarsi cosi anche in Italia”. Stanchi ma felici, i due atleti savonesi si apprestano ad affrontare nel prossimo weekend l’ultima gara di stagione ad Igea Marina per l’Italian Sup League.