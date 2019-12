Spotorno, lettura in famiglia: al via il programma “Nati per leggere”

Spotorno. “Nati per leggere”, programma nazionale promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino onlus, si propone di promuovere la lettura in famiglia fin dai primi giorni di vita, nella consapevolezza – sulla base di ricerche scientifiche – che la lettura, vissuta con una certa continuita# ai bambini in eta# prescolare, costituisca una solida base per lo sviluppo relazionale e cognitivo del bambino.

Il gesto d’amore dell’adulto che legge una storia al bambino getta le basi per una buona relazione, un legame sicuro genitore/bambino.

“La Biblioteca di Spotorno, con la sua sala ragazzi e lo spazio morbido dedicato ai piu# piccoli – spiega l’Ing. Gian Luca Giudice dell’Assessorato alla Cultura – offre un’ampia scelta di libri dedicati alla fascia d’eta# prescolare oltre ad attivita# di animazione del libro e della lettura specifiche per l’infanzia.

Giovedì# 12 dicembre il pomeriggio dedicato ai piccolissimi e ai loro genitori prende il via alle ore 15,45 con “Il nido dei libri”: uno spazio/tempo per i bambini da 0 a 3 anni in cui la lettura di storie ad alta e a bassa voce, abbinata alle storie cantate e al movimento, diventa una speciale forma di intrattenimento che ha come principale obiettivo quello di divertire ed emozionare i piu# piccoli, avvicinandoli con allegria ai libri, al mondo delle parole stampate, alle illustrazioni, ai suoni.

“Il nido dei libri” sara# condotto da una voce amica della Biblioteca di Spotorno: l’animatore culturale, attore e narratore Dario Apicella.

Seguira# , verso le ore 16,40 circa, un appuntamento fortemente voluto dall’Assessore alla Famiglia e all’Infanzia, diventato anch’esso una tradizione per il mese di dicembre: l’Assessore Monica Canepa, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, donera# un libro ai nuovi nati nell’anno, un libro naturalmente dedicato ai piccolissimi e selezionato dalla bibliografia speciale di Nati per Leggere.

La partecipazione e# aperta e tutta la cittadinanza ed e# libera e gratuita.”