Spotorno, la minoranza interviene sul servizio di depurazione delle acque reflue

Spotorno. “A seguito di una segnalazione partita da Finale Ligure su alcuni siti e blog della nostra provincia è apparsa la notizia secondo cui da settembre scorso il servizio di depurazione delle acque reflue non sarebbe operativo in alcuni comuni tra cui Spotorno, con il conseguente scarico dei liquami fognari direttamente in mare”. A comunicarlo, in una nota, è il capogruppo di minoranza di “Spotorno nel cuore” Matteo Marcenaro.

Spiega il consigliere: “E’ mia intenzione presentare un’interpellanza per sapere se questa notizia sia veritiera e qualora questa trovasse conferma, se le bollette per il servizio idrico relative al periodo di non funzionamento dell’impianto saranno scontante per la quota relativa al canone di depurazione. Sarebbe infatti assurdo che cittadini ed imprese, oltre a dover subire un evidente danno dal punto di vista ambientale, dovessero pure pagare per un servizio del quale non anno fruito”.

“Infatti la giurisprudenza è ormai unanime fin dal 2008 nel considerare il canone di depurazione come corrispettivo e non tassa, quindi in assenza di servizio non è giusto che i fruitori paghino, in questo senso si è espressa sia la Corte Costituzionale che la Cassazione che anche il Giudice di Pace di Savona, al quale quindi potrebbero rivolgersi i cittadini. Qualora l’interruzione fosse confermata ci auguriamo che gli amministratori dei Comuni interessati, ma anche degli altri, attivino ogni iniziativa per ripristinare al più presto la funzionalità dell’impianto, in considerazione della sua centralità nell’ottica della fruizione turistica del nostro mare” conclude Marcenaro.