Sport da ring, al Torneo Msp Italia brilla Badr El Karim

Savona. Oltre cinquanta team, provenienti da Toscana, Lombardia, Piemonte, dalla Francia e da numerose località liguri, nonostante le note difficoltà di viabilità, si sono ritrovati a Savona per il torneo pre festivo targato Msp Italia, organizzato dall’Asd Sport Savona Arti Marziali del maestro Dibari in collaborazione con Team Moschitta e Team Momo. Un evento che, grazie alla nuova responsabile, prevedeva combattimenti di diverse discipline di sport da ring.

Numerosi i match di varie discipline andati in scena; il più combattuto della giornata ha visto vittorioso l’atleta della società di casa Badr El Karim contro un avversario ostico del Team Perlungher.

Il maestro Lorenzo Dibari ha rivolto i complimenti al suo atleta e ai neo allenatori Silvio Mancini e Gabriele Agresti per la loro performance che è stata impeccabile.

La Sport Savona Arti Marziali ha potuto contare anche su Riccardo Milani, che ha trascorso una giornata impegnativa seguendo gli altri atleti in gara del team, ossia Gabriele Sansalone, Alex Sanguineti, Alessio Turnu, Eliam Rondinini, Edoardo Marenco Turi, Matteo Ventusa ed Eros Gallegos. Nel complesso, hanno conseguito ottimi risultati.

“Si ringrazia tutto lo staff per l’organizzazione per la riuscita della manifestazione – dice Dibari -. Vi diamo appuntamento per il prossimo anno, sempre nel periodo pre natalizio”.

Nella foto: il maestro Dibari e il suo team