Solo una piccola poesia d’amore

Le mie battaglie e le mie sconfitte.

I colpi bassi e le ferite.

Le passioni, gli amori, la tempesta.

La quiete e l’amor fecondo.

La fame saziata di tutti i bambini che vorrei.

La cura, la seta, lo zucchero filato e il melograno.

L’isola, il viaggio, un baklava zeppo di miele.

Il mio petto pieno, il mio ventre vuoto.

Il sale, le lacrime, la mia bocca piena di sole.

Ossa, carne e amor perverso.

Un dito piantato nella mia solitudine

E l’anima.

Tutto questo hai di me quando sono nuda.

