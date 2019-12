Social Network e ladri 4.0: “I Savonesi temono furti in casa durante le feste”

Provincia. Le feste natalizie ormai alle porte si celebreranno anche online: a breve i profili social degli italiani – anche dei savonesi – si coloreranno con foto della settimana bianca e dei regali scambiati e scartati davanti al panettone. Ma attenzione agli sguardi indiscreti.

Come rivela infatti l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni, la compagnia assicuratrice ufficiale dell’Automobile Club d’Italia: “Oltre due savonesi su tre (68%) temono che un’eccessiva visibilità sui social network possa esporre la propria casa a un maggior rischio di furti e per questo ritengono che occorra fare un uso accorto e consapevole di queste piattaforme, evitando di condividere, specie pubblicamente, troppe informazioni su di sé”.

“Proprio le vacanze, tra l’altro, sono indicate dal 30% degli intervistati come uno dei momenti in cui si teme di più che i ladri possano introdursi in casa. Un più consistente 52% dichiara di aver più paura di un’intrusione notturna, mentre si dorme; infine, il 18% teme che avvenga di giorno, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno in casa o meno”.

“Subire un furto o una rapina nella propria casa spaventa per diverse ragioni: per il rischio di subire un’aggressione (42%) e per il danno economico derivante da atti vandalici (10%) o dalla perdita di preziosi (18%). Ma a pesare, per un ulteriore 26%, sono anche le conseguenze emotive legate all’evento”.

“Come difendersi, allora, dalle intrusioni indesiderate? Tra le soluzioni migliori, per il 32% dei savonesi c’è quella di installare un impianto di allarme, per un altro 32% quella di rafforzare i dispositivi di sicurezza di porte e finestre mentre un ulteriore 18% indica la stipula di una polizza contro i furti, che risarcisca dagli eventuali danni subiti”.

“Tuttavia, il 26% dei savonesi ha dichiarato di non aver adottato nessuna misura di protezione della propria casa nell’ultimo anno, a causa del costo eccessivo”.

“Talvolta ci si arrangia con deterrenti alternativi, come allarmi “artigianali” realizzati con oggetti messi davanti a porte e finestre che, se spostati, fanno rumore (32%) o lasciare la luce accesa anche di notte o quando si esce per fingere una presenza vigile nel domicilio (18%). E c’è chi, quando è fuori casa, si affida al vicino per controllare la propria abitazione (18%)”.

“Gli ultimi dati Eurispes sulle paure degli italiani rivelano che i furti in abitazione sono ancora una tra le maggiori minacce percepite. La nostra ricerca ha messo in luce come siano numerosi i timori legati a questo tipo di evento, che irrompe proprio nell’ambiente in cui ci si dovrebbe sentire più al sicuro – commenta Marco Brachini, Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – Per questo motivo, è fondamentale proteggere la propria casa adeguatamente. Noi di Sara siamo da sempre a fianco degli italiani con soluzioni assicurative innovative e mirate che, in caso di furto o rapina, aiutano a superare i danni patrimoniali causati dai ladri. Per esempio, prevediamo somme assicurate maggiorate se il furto in casa avviene nel periodo natalizio.”.