Simone Burdisso passa dal Pietra Ligure all’Ospedaletti

Savona. L’Ospedaletti, nonostante i problemi legati all’indisponibiltà, per le gare casalinghe, del “Ciccio Ozenda“, non perde di vista lo sviluppo della prima squadra e gli investimenti per arricchire la rosa a disposizione di mister Andrea Caverzan.

La società orange, nelle ultime ore, ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante (classe ’95) Simone Burdisso, proveniente dal Pietra Ligure.

Burdisso, forte dei diciannove goal segnati nello scorso campionato con la Dianese&Golfo, ha esordito quest’anno in Eccellenza, sotto la guida di mister Mario Pisano.

Il neo attaccante si sta già allenando con i nuovi compagni, in attesa dell’esordio con la casacca orange.

Alen Mehic ha lasciato il Savona, rientrando nel settore giovanile dell’Atalanta.

Il Camporosso si aggiudica il diritto alle prestazioni sportive di Alessio Stamilla.