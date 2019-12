Si rinnova il consiglio di amministrazione della Fondazione Oddi: Roberto Pirino è il nuovo presidente

Albenga. Nella giornata di ieri si è riunito il consiglio di indirizzo della Fondazione Oddi composto dal sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, dall’architetto Daniela Vio e dall’avvocato Cristina Garello (a loro volta nominate dal sindaco) che hanno individuato i due nomi che andranno a comporre il consiglio di amministrazione del quale facevano già parte Roberto Pirino, Alessandro Colonna e Amelia Tissoni (già nominai dal sindaco).

I nomi scelti durante l’incontro di ieri sono stati Riccardo Badino e Carlo Basso. Il CdA è quindi composto da: Roberto Pirino, Alessandro Colonna, Amelia Tissoni, Riccardo Badino e Carlo Basso. Si è poi provveduto alla nomina del presidente individuato nel dottor Roberto Pirino.

Il sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Auguro a tutto il nuovo CdA e al consiglio di indirizzo un buon lavoro. La nostra amministrazione ha molto a cuore la cultura e riteniamo che sia fondamentale cercare di fare in modo che questa possa crescere, in questo la Fondazione ha, e avrà sempre, più un ruolo fondamentale. Ringrazio il presidente uscente Alessandro Colonna per il grande lavoro fatto in questi anni e con lui ringrazio tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo con passione alla Fondazione anche in passato.”

Afferma il nuovo presidente Roberto Pirino: “Ringrazio il sindaco per la nomina che mi onora. Lavorerò nella continuità degli intenti del CdA di cui ho fatto parte per 5 anni ed insieme cercheremo di portare avanti tutti i progetti necessari per la valorizzazione del patrimonio culturale di Albenga. La mia sarà una presidenza equilibrata perché credo fortemente dei valori del dialogo e nel rispetto delle idee di tutti”.

Il presidente uscente Alessandro Colonna: “Durante il consiglio di indirizzo di ieri si è provveduto al rinnovo delle cariche istituzionali. Non sarò più il presidente, ma rimango nel consiglio di amministrazione pronto a dare tutto il mio supporto alla Fondazione. Ringrazio l’amministrazione per la fiducia e la collaborazione che abbiamo avuto in questi anni”.