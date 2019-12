Si legge sempre di meno… Più della metà dei liguri e savonesi non ha letto neanche un libro nel 2018

Liguria. Si legge sempre di meno, specie tra le nuove generazioni. E anche la lettura digitale non sfonda…

In Liguria nel 2018 solo il 47,9% delle persone di 6 anni o più, ha letto almeno un libro non per obblighi di studio o lavoro. Un dato inferiore alla media dell’Italia Nord Occidentale e Nord Orientale. Lo rileva l’Istat nell’annuale report su editoria e lettura di libri.

Chi legge si ferma però a una quantità abbastanza limitata: il 38,2% ha letto da uno a tre libri, un dato che vale il penultimo posto tra le regioni italiane. Meglio piazzati i lettori assidui: il 16,6% dei liguri ha letto 12 e più libri, certo non come i trentini che sono il 21,5%, ma neanche come i calabresi che si fermano al 6,8%.

Trasformando la percentuale in numeri, i lettori sono 710 mila, quelli assidui 118 mila.

Non sfondano ancora gli e-book: l’82,1% legge esclusivamente libri cartacei, il 5,7% solo e-book o libri online (la percentuale più bassa d’Italia in coabitazione con la Toscana), mentre il 12% preferisce un mix (che comprende anche gli audiolibri).

Bassa la percentuale di coloro che frequentano le biblioteche: solo il 14,2%, pari a 215 mila persone. Per fare un confronto con le regioni del Nord, in Trentino la percentuale arriva al 35,4, in Valle d’Aosta al 32,7, in Lombardia ed Emilia Romagna oltre il 21. Solo il Sud (tranne la Sardegna) fa peggio.