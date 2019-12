Savona. Si è raggiunto un importante accordo sul contratto di 2^ livello con la divisione ipermercati Coop Liguria.

Tale intesa garantirà ai lavoratori ed alle lavoratrici di beneficiare dell’accordo integrativo anche per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Le segreterie regionali e provinciali di Filcams, Fisascat e Uiltucs esprimono pertanto la massima soddisfazione per l’intesa raggiunta.”Questo assume maggiore importanza in un contesto di crisi e di difficoltà complessive del Paese, dove è sempre più difficile raggiungere intese di questo tipo” affermano i sindacati di categoria che hanno condotto la trattativa sul contratto integrativo.

“L’accordo consente di ottenere la defiscalizzazione sul premio variabile per gli anni 2021/2022/2023 con evidenti vantaggi economici per i lavoratori. Inoltre sono aumentate le casistiche per ottenere l’anticipazione del Tfr” concludono le sigle sindacali.