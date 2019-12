Sharin Judo protagonista tra Gran Prix della Campania e Torneo di Natale a Genova

Savona. Si è chiuso un altro weekend di gare e di buoni risultati per lo Sharin Judo. Sabato 30 novembre i ragazzi della categoria Cadetti hanno preso parte al Gran Prix della Campania, svoltosi a Nocera Inferiore, torneo che vedeva schierate le migliori società d’Italia ed alcuni atleti esteri.

Le migliori prestazioni sono arrivate dalle quote rosa della palestra savonese, con un settimo posto di Laura Demartino ed un bellissimo quinto posto di Isabella Rimondo, che ha mancato il podio davvero per un soffio, sfoggiando una prestazione magistrale in una categoria di livello assoluto con più di quaranta atlete iscritte. Buona le prestazioni anche di Mattia Fiori e Nicolò Farulla, i quali non hanno raggiunto il podio, però avanzano nella ranking list nazionale grazie agli incontri vinti.

Domenica 1 dicembre un’altra divisione della palestra savonese ha partecipato all’ormai classico Torneo di Natale organizzato dalla palestra Marassi Judo di Genova, una delle ultime tappe per testare la condizioni degli atleti, prima delle finale dei campionati italiani di categoria che si terranno a Roma la prossima settimana.

Nella categoria Junior Mattia Zunino centra un argento meritatissimo, vincendo quattro incontri tutti per ippon (nel judo corrisponde al ko). Nella categoria Esordienti A si impone prepotentemente Davide Crevani, che sbaraglia la concorrenza, con una gestione della gara degna dei judoka più esperti.

Mentre nella categoria Esordienti B trova l’oro Mattia Trombone che insieme al suo compagno Federico Cerullo, oggi argento, si stanno preparando per le finali di Roma.

Un podio color bronzo per Sofia Vittoria Monti, che conferma il continuo miglioramento mostrato da inizio anno. Poco sotto il podio Marco Martinelli e Matteo Colombi.

I due più piccoli in gara, nella categoria Ragazzi, portano a casa un luccicante oro Simone Minuto ed un altrettanto meritato argento Achille Parodi.

Soddisfatti i tecnici dello Sharin Judo, che vedono queste due gare come parte di un percorso, sempre in netto miglioramento, in un panorama agonistico italiano sempre più competitivo.

Nella foto Mattia Zunino sul podio