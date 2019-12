Settebello verso gli Europei: allenamenti a Novara, poi il 4 Nazioni a Cuneo

Savona. Fine anno a lavoro per il Settebello campione del mondo. La nazionale maschile si allenerà a Novara da domani, venerdì 27 dicembre, fino a lunedì 30 dicembre in common training con la Germania. Poi si trasferirà a Cuneo dove è in programma il torneo 4 Nazioni con Ungheria, Grecia e Stati Uniti, dal 3 al 5 gennaio.

Poi partenza per l’Ungheria dove martedì 14 gennaio l’Italia esordirà ai campionati europei a Budapest, che non vince dall’edizione di Vienna 1995, contro la Grecia alle ore 21. Azzurri nel girone anche con Francia e Georgia. Passano ai quarti di finale le prime due classificate di ogni raggruppamento.

Per l’occasione il commissario tecnico Alessandro Campagna ha convocato Jacopo Alesiani, Marco Del Lungo, Niccolò Figari (AN Brescia), Michael Alexandre Bodegas (Barceloneta), Lorenzo Bruni, Luca Damonte, Vincenzo Dolce, Gianmarco Nicosia (Sport Management), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Edoardo Di Somma, Gonzalo Echenique, Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Stefano Luongo, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto (Pro Recco).

Completano lo staff l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il team manager Alessandro Duspiva, il preparatore atletico Alessandro Amato, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il medico Nicola Eugenio Arena, il fisioterapista Luca Mamprin, il videoanalista Francesco Scannicchio. Segue il programma delle dirette di Waterpolo Channel.

Il torneo amichevole 4 Nazioni a Cuneo:

Venerdì 3 gennaio

Stati Uniti-Ungheria alle 19

Italia-Grecia alle 20,30

Sabato 4 gennaio

Ungheria-Grecia alle 19

Stati Uniti-Italia alle 20,30

Domenica 5 gennaio

Grecia-Stati Uniti alle 10,30

Italia-Ungheria alle 12