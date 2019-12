Alassio. Prima trasferta in Serie D per la Serrafrutta Alassio che ha giocato contro il 3 Stelle Villaggio a Sestri Levante, sabato 30 novembre alle ore 20.

La Serrafrutta, segnata da plurime assenze, per infortuni ed impegni lavorativi, quali quelle di Tornago, Campus ed Arimondo, ha affrontato l’incontro in otto giocatori, di cui un infortunato, ossia Zaccaria con un problema alla caviglia.

La partita comincia in salita per gli alassini, con una serie di errori banali, finché sul 17-14 il coach Croce, mediante un tempo, riesce a riportare in partita i suoi fino al 23-22. Poi, con un secondo tempo e l’ingresso del secondo palleggio Nicolosi, la Serrafrutta riesce a chiudere vittoriosamente per 23-25 con un bel muro di Alessio Roggero.

Nel secondo e nel terzo set, riducendo il numero di errori e con un’ottima prestazione, la Serrafrutta si impone per 14-25 e 15-25.

Buona la prestazione del libero Bertolotto e dei centrali Tolardo e Manera; decisivi il capitano Roggero e l’esperienza di gioco nel ruolo di banda di Torello. “Ottima la prova di carattere della squadra – dice il coach Bruno Croce -, speriamo di riuscire a migliorare ancora e di recuperare giocatori”.

Il prossimo appuntamento è per domenica 8 dicembre alle ore 20 in casa al Palaravizza contro la PSM Rapallo.

Nel weekend ha debuttato anche la Pingusto Alassio, la squadra maschile del settore giovanile della PGS Alassio Laigueglia Volley che ha giocato sul campo del Don Bosco venerdì 29 novembre alle ore 19,30.

Debutto casalingo contro l’Autoscuole Riunite Sanremesi Armesi Mazzucchelli; una partita finita con una sconfitta in 3 set. La squadra Pingusto, nata quest’anno, costituita in prevalenza da giocatori nati tra il 2006 e il 2008, debuttanti in Under 16 per riuscire a non perdere alcuni giocatori delle leve 2004 e 2005, ha dimostrato l’ottimo lavoro eseguito dai coach Bertolotto e Croce, considerando che la maggior parte degli atleti hanno iniziato quest’anno a giocare a pallavolo. La squadra alassina ha perso per 12-25, 9-25, 17-25. Ci si attende di vedere miglioramenti nella partita di sabato 7 dicembre alle ore 17 a Bordighera.