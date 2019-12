Loano. Battuta d’arresto nel più classico dei testacoda per i loanesi in terra tigullina, dov’erano ospiti dell’ultima in classifica.

Il Basket Loano Garassini, grazie a tre successi consecutivi, aveva raggiunto in vetta l’Athletic Genova, unica formazione in grado di batterlo, fino a domenica.

Nella partita valevole per l’undicesima giornata, ospiti dei lavagnesi del Blu Sea Basket al centro Acquarone di Chiavari, i loanesi sono incappati nella seconda sconfitta stagionale.

Gli ospiti partono sottotono, ma nonostante l’atteggiamento non dei migliori riescono a chiudere i primi due quarti in vantaggio di 12 lunghezze. Nel terzo periodo la zona dei giovani ragazzi del Blu Sea Basket manda in tilt l’attacco loanese che non riesce più a creare gioco e inoltre perde fiducia in difesa.

Sotto di 8 lunghezze, i ragazzi del Loano provano la rimonta e arrivano ad impattare sul 59 pari a 7 secondi dalla fine. Ma il tiro allo scadere del lavagnese Valdata sancisce la vittoria del Blue Sea per 61 a 59.

Coach Alessandro Taverna commenta: “Sconfitta inaspettata ma che deve farci capire che bisogna lavorare in allenamento e migliorare molte cose; da martedì in palestra bisogna lavorare più forte e più intensi”.

Il tabellino del Basket Loano Garassini: Tassara 19, Cacace 6, Borgna 11, Fumagalli 7, A. Volpi 5, Altamura 6, Giromini 2, Vaccarezza, Panizza, Martino, Scarato ne. All. Taverna, ass. S. Volpi.

I loanesi torneranno a giocare lunedì 23 dicembre alle ore 21 a Genova, ospiti della PGS Auxilium per il recupero dell’ottava giornata.