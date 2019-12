Savona. Sei mesi e mezzo la partita dei playoff persa col Ligorna, il Savona torna a giocare al Bacigalupo. L’avversaria è una delle più tradizionali nella storia dei biancoblù: la Sanremese.

Entrambe le squadre sono in un ottimo periodo di forma. Sia i savonesi che i matuziani hanno conquistato 10 punti nelle ultime quattro gare. Gli striscioni occupano la nona posizione in classifica; i sanremesi sono secondi ad un punto dalla vetta.

La cronaca. Luciano De Paola schiera Vettorel, Castellana, Brignone, Albani, Ghinassi, Tissone, Giovannini, Buratto, Siani, Disabato, D’Ambrosio. Savonesi in campo col 4-3-3.

A disposizione ci sono Guadagnin, Lazzaretti, Mehic, Diniane, Balla, David, Amabile, Obodo, D’Amoia.

Nicola Ascoli presenta gli ospiti con Caruso, Maggi, Bregliano, Demontis, Lo Bosco, Spinosa, Taddei, Gagliardini, Scalzi, Likaxhiu, Gerace. Matuziani schierati col 4-2-3-1.

In panchina Morelli, Manes, Bellanca, Gagliardi, Scarella, Calderone, Pellicanò, Colombi, Fenati.

Dirige l’incontro Domenico Castellone della sezione di Napoli, coadiuvato da Simone Marconi e Michele Baschieri (Lucca). Si gioca davanti a circa quattrocento spettatori, sotto una pioggia che cade leggere.

Nel Savona Tripoli, Rossini, Vita e Lonigro non sono stati convocati: molto probabilmente non giocheranno più con la maglia biancoblù.

Nei primi minuti di gioco meglio la Sanremese, che beneficia di un angolo.

Poi, il Savona guadagna campo e si spinge all’attacco. All’11° palla per Siani che prova il tiro, agevole la parata di Caruso.

Al 12° Albani verticalizza per Giovannini che da posizione defilata prova il tiro: a lato di poco.

Al 24° una stoccata da fuori area di Taddei sfiora il palo. Al 25° viene ammonito Castellana per un fallo su Spinosa. Sulla punizione palla messa in mezzo da Demontis, blocca Vettorel.

Al 27° angolo per il Savona. Lo calcia Disabato per Buratto che calcia a rete: ribatte Gagliardini.

Al 29° D’Ambrosio conquista una punizione. Palla messa in mezzo, deviata in angolo.

Nel migliore momenti dei savonesi, la Sanremese colpisce in contropiede. Al 32° Lo Bosco riparte, lancia sulla sinistra Spinosa sulla che entra in area batte Vettorel in disperata uscita. 0 a 1.

Al 36° cartellino giallo all’indirizzo di Lo Bosco.

Fallo di Taddei su D’Ambrosio, punizione sulla trequarti per il Savona. La calcia Disabato con un traversone teso in area, dove Ghinassi in tuffo colpisce di testa e pareggia. Al 43° risultato di 1-1.

Il Savona riparte in velocità: progressione di Castellana, cross per la testa di Giovannini, miracolo di Caruso che devia in angolo.

Dopo 1 minuto di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di parità. Savona 1 Sanremese 1.

Secondo tempo. Al 5° Buratto mette palla in area, dopo un liscio di Disabato arriva a Siani che devia col tacco verso la porta e colpisce il palo. Poi la difesa ospite manda in angolo.

Battibecco tra le due panchine; l’arbitro espelle gli allenatori De Paola e Ascoli.

Al 9° nel Savona entra David al posto di Castellana, infortunato.

Al 10° ci prova Scalzi: a lato. Cambio di fronte, incursione di Giovannini che tocca dietro per Buratto: conclusione sul fondo.

Al 12° facile parata di Vettorel su un tiro di Scalzi.

I biancoblù spingono all’attacco. Al 15° Disabato calcia a rete, respinge Caruso, poi Siani cerca la deviazione vincente: respinta.

Al 17° entra in campo Calderone per Likaxhiu. Tra i locali al 20° entra Obodo per D’Ambrosio. Al 22° in campo Amabile per Buratto.

Al 26° il nuovo vantaggio dei matuziani: Taddei serve in area Spinosa che ha spazio per andare al tiro e fredda Vettorel. 1 a 2.

Ascoli si copre: al 30° manda in campo Fenati al posto di Scalzi.

Fenati viene subito ammonito, al 32°. Tra gli striscioni entra Mehic, esce Albani. Riprende il gioco, mischia in area e Amabile mette palla in rete: il guardalinee ha la bandierina alzata, annullato per fuorigioco.

Al 35° cartellino giallo a Giovannini, che ferma una ripartenza di Gerace.

Al 37° ci prova Taddei; al 39° Lo Bosco: entrambi i tiri si spengono sul fondo.

Il Savona, nonostante abbia profuso tante energie nelle lunghe offensive infruttuose, ancora non demorde e cerca il pari. Al 42° destro di Siani dal limite: a lato di poco.

La Sanremese guadagna tempo con due sostituzioni: Gagliardi per Spinosa, Colombi per Lo Bosco.

Al 45° cartellino giallo a Demontis.

Sono quattro i minuti di recupero.

Al 46° angolo per la Sanremese, che tiene il Savona lontano dalla propria area.

Animi caldi dopo il triplice fischio, con spintoni in particolare tra Caruso e alcuni componenti della panchina savonese. Dopo alcuni minuti la situazione si calma.

La Sanremese batte il Savona per 2 a 1, interrompendo la serie positiva dei biancoblù. La squadra di mister De Paola ha giocato un’ottima partita attaccando a lungo, ma gli ospiti, forti di un superiore tasso tecnico, con cinismo hanno conquistato l’intera posta in palio.

In classifica i biancoblù scendono in undicesima posizione, a più 1 sulla zona playout. Domenica 8 dicembre ospiteranno il Chieri, ancora tra le mura amiche, al termine di una settimana che potrebbe riservare novità per quanto riguarda il mercato, soprattutto in uscita.