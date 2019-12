Vado Ligure. Si chiude oggi il girone di andata del campionato di Serie D. Il Savona, dopo due incontri giocati al Bacigalupo, torna a disputare una partita casalinga al Chittolina di Vado Ligure. Ospite dei biancoblù è il Prato, formazione che ambisce al ritorno in Serie C ed è in piena corsa per la promozione, dato che occupa la seconda posizione ad un solo punto dalla capolista Sanremese.

I toscani stanno faticando proprio in trasferta, dove hanno raccolto solamente 10 punti in otto partite. I biancoblù arrivano a questo incontro dopo il buon pari con il Chieri e il successo in casa del Fossano, risultati grazie ai quali si sono riportati a metà classifica. Sul fronte del mercato, in settimana è arrivato dall’Imperia Gabriel Padovan, difensore classe 2000 mentre è partito Andrea Marchio.

La cronaca. Luciano De Paola presenta il Savona con Vettorel, Castellana, Brignone, Albani, Ghinassi, Tissone, Giovannini, Lazzaretti, Siani, Disabato, D’Ambrosio.

A disposizione Guadagnin, David, Curci , Giglio, Dinane, Giorgi, Rovido, Obodo, Padovan.

Vincenzo Esposito schiera il seguente undici: Bagheria, Cecchi, Tomi, Ghini, Giampà, Diana, Regoli, Gargiulo, Fofana, Surraco, Mariani.

In panchina siedono Piretro, Maggini, Sciannamè, Bassano, Casati, Kouassi, Diarrasouba, Cellini.

Dirige l’incontro Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato da Stefano Papa (Chieti) e Michele Piatti (Como).