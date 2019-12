Genova. La nona giornata della Serie D della pallavolo femminile ha confermato la Legendarte Volley team Finale al primo posto della classifica, a punteggio pieno. Per le finalesi, si è trattato di un allungo.

Le ragazze di Davide Bruzzo hanno vinto contro il Volley Genova Vgp. A Genova Sestri le padrone di casa sono subito finite sotto per due set a zero e a nulla è valsa la parziale rimonta. I tre punti sono andati alle finalesi, sempre più sole in vetta.

Con la sconfitta delle genovesi, il secondo posto è ora della Arredamenti Anfossi di Diano Marina. La squadra allenata da Marco Pontacolone ha piegato in tre set la Normac, risalendo così la classifica. La corsa per la Serie C si fa decisamente accesa.

Tre a zero casalingo anche per il Quiliano volley. Capitan Traman e compagne hanno avuto la meglio sulla Virtus Sestri, che rimane così inchiodata a nove punti in classifica, in una zona che potrebbe farsi pericolosa.

Vince in tre set, ma in trasferta, la Maurina Strescino. Le imperiesi di coach Gallo hanno avuto la meglio sulla Ap Design Alassio volley di Danilo Giachello, che continua a occupare l’ultima piazza del girone, con zero punti.

Per completare la nona giornata della serie, poi, due sfide conclusesi in quattro set a favore delle padrone di casa. A Cogoleto capitan Mastrosimini e compagne hanno infatti superato la Iglina Albisola di coach Parodi, mentre a Imperia la Nuova San Camillo padrone di casa si è imposta sulla Volare volley.

Il decimo turno del girone, che sarà anche l’ultima tornata della Serie D nel 2019, vedrà la capolista ospitare le imperiesi della Nuova San Camillo. L’intenzione della squadra è proseguire la corsa verso la Serie C.