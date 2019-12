Savona. Nell’altro recupero della 13ª giornata disputato oggi, tra Casale e Fossano è finita in parità: 1-1.

Per quanto riguarda le squalifiche, Jonathan Bitep (Lucchese) è stato fermato per tre gare, in quanto espulso “per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

Dovranno saltare la prossima partita Luca Gavini (Fezzanese), Luigi Grassi (Seravezza Pozzi), Alessandro Rossi (Bra), Sante Giacinti (Chieri), Gianluca Gnecchi (Ligorna), Francesco Di Paola (Real Forte Querceta), Alessandro Castellana (Savona), Matteo Meucci (Lucchese), Gianmarco Basso (Lavagnese).

Gli allenatori Roberto Correale (Sanremese) e Luciano De Paola (nella foto) (Savona) sono stati squalificati per una gara, entrambi “per avere rivolto espressioni offensive all’indirizzo dell’allenatore della squadra avversaria”.

Andrea Prosperi, dirigente del Real Forte Querceta, è stato inibito fino al 18 dicembre “per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo del direttore di gara, allontanato”.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

11 reti: Lucatti (Ghivizzano Borgoamozzano)

9 reti: Grassi (Seravezza Pozzi)

8 reti: Scalzi (Sanremese), Melandri (Chieri)

7 reti: Fofana (Prato), Ravasi (Borgosesia), Corno, Sorrentino (Caronnese)

6 reti: Varano (Chieri), Di Lernia (Casale), Romani (Fossano), Tripoli (Savona), Casolla (Bra)

5 reti: Di Paola (Real Forte Querceta), Scaringella (Caronnese), Coccolo (Casale)

4 reti: Siani (Savona), Chiarabini (Ligorna), Vignali (Lucchese), Kacorri (Ligorna), Matera (Borgosesia), Addiego Mobilio (Fezzanese), Tomi (Prato), Mitta (Fossano), Colombi (Sanremese)

3 reti: Galvagno, Sangare (Fossano), Spinosa, Demontis (Sanremese), Giovannini (Savona), Alessi (Vado), Avellino (Lavagnese), Granaiola (Seravezza Pozzi), Tanasa (Caronnese), Cruciani (Lucchese), Doveri, Guidi, Falchini (Real Forte Querceta), Diallo (Fezzanese), Austoni (Verbania)

2 reti: Giraudo, Cristini (Fossano), Armato (Bra), Frugoli (Seravezza Pozzi), Gulli (Ligorna), Valente, Cantatore, Dell’Amico (Fezzanese), Gatti (Verbania), Sbordone, Yeboah Johnson (Chieri), Marin, Solinas (Ghivizzano Borgoamozzano), E. Oneto, Perasso (Lavagnese), Castaldo, Donaggio, D’Antoni, Piacentini (Vado), Castelletto, Muzzi (Borgosesia), A. Buglio (Casale), Gentili, Kouassi, Cellini, Surraco (Prato), Falomi, Meucci, Fazzi, Benassi (Lucchese), Buratto (Savona)

1 rete: Musacci (Real Forte Querceta), Capotos, Mancini, Corsini, Danovaro, Castorani (Ligorna), Cosentino, Putzolu, Vernocchi (Caronnese), Panzani, Ibe, Bellini, Sadouk (Verbania), Remorini, Nannelli, Papini (Lucchese), Bongiorni, Nannipieri, Podestà, Giordani, Bortoletti, Andrei (Seravezza Pozzi), Sarr, Tuzza, Brancato (Bra), Ferrandino, Saltarelli (Borgosesia), Barcellona, De Riggi, Cecchi, Bragadin, Della Valle (Chieri), Lo Bosco, Gagliardini, Likaxhiu (Sanremese), Lazzarini (Real Forte Querceta), Aprile, Benedetti, Borgia, Fomov, Nottoli (Ghivizzano Borgoamozzano), Zavatto, Tivegna (Fezzanese), Redaelli, Fossati, Gagliardi (Vado), Vita, D’Ambrosio, Ghinassi, Albani, Disabato (Savona), G. Basso, Alluci, Hadj Katim, Righetti, D’Orsi (Lavagnese), Regoli, Diarrassouba, Diana, Giampà (Prato), Mair, Mullici, Poesio (Casale), Campana (Fossano)

Autoreti: 1 Todisco, Diallo (pro Vado), Benedetto, Di Vittorio (pro Caronnese), Danovaro (pro Borgosesia), Fortis (pro Bra)