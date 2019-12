Bra. Quattro giorni dopo la sconfitta casalinga col Chieri, il Vado torna in campo, questa volta per affrontare una diretta rivale nella corsa alla permanenza in Serie D.

I rossoblù sono ospiti del Bra, che ha raccolto 14 punti in 13 giornate. Una media leggermente migliore di quella dei vadesi, che ne hanno totalizzati 12 in 14 incontri. La partita va in scena dopo la riapertura del mercato, che ha portato alcune novità in entrambe le compagini.

La cronaca. Fabrizio Daidola schiera il Bra con Bonofiglio, Olivero, Ciccone, Tos, Tuzza, Petracca, Brancato, Capellupo, Casolla, Armato, Spera.

A disposizione ci sono Pietropaolo Novallet, Cuoco, Kharoubi, El Hamdaoui, Mella, Giacca, Vergnano, Ghidinelli, Bosio.

Il Vado di mister Luca Tarabotto scende in campo con Faggiano, Alberto, Cecon, Redaelli, Castaldo, Guarco, Bruschi, Marmiroli, Piu, Gallo, Piacentini. Rossoblù in campo col 4-3-1-2.

In panchina Illiante, Tona, Alessi, Fossati, Dagnino, Cassata, Tomasini, D’Antoni, Casazza.

Dirige la partita William Villa della sezione di Rimini, con l’assistenza di Michael Gnocco (Este) e Marco Roncari (Vicenza).

Al 4° il primo angolo della partita, lo guadagna Piu. Lo calcia Bruschi, batti e ribatti in area, conclusione ravvicinata di Guarco: ribattuta, poi Petracca allontana.

Al 13° il Bra passa in vantaggio. Armato calcia a rete, Faggiano è sulla traiettoria ma con un tocco da rapace d’area Casolla lo spiazza con una deviazione in scivolata. 1 a 0.

I giallorossi, galvanizzati, insistono e al 15° raddoppiano. Petracca mette in mezzo un ottimo pallone per Armato che riceve, si gira e da distanza ravvicinata insacca. 2 a 0.

Al 23° gran botta al volo di Redaelli dal limite: alta di un soffio.

Al 35° i rossoblù accorciano le distanze. Piacentini riceve in area e calcia di potenza col destro, la palla colpisce la parte inferiore della traversa ed entra in rete. 2 a 1.

Al 36° colpo di testa di Marmiroli: fuori di un soffio.

Al 40° traversone dalla destra di Tuzza, incornata di Armato indirizzata nell’angolo basso alla destra di Faggiano che si distende e para.

Si rientra negli spogliatoi senza recupero: Bra 2 Vado 1.

Secondo tempo. All’11° i liguri guadagnano un angolo; palla in area, colpo di testa di Redaelli, alto.

Il Vado insiste e fa la partita. Al 18° Piacentini in area si libera e calcia di potenza, Bonofiglio respinge in angolo.

Al 19° Piu con un colpo di testa sfiora l’incrocio dei palo.

Al 21° punizione per gli ospiti. Se ne incarica Bruschi che calcia direttamente in rete: la palla scavalca la barriera e si insacca alla destra del portiere. 2 a 2.