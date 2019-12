Savona. Con una classifica ancora influenzata dai recuperi da disputare, la Admo volley prende il comando della Serie C di pallavolo maschile. Il team di Lavagna viaggia con due punti di vantaggio sulla Sabazia Ecosavona e tre sulla Colombo Genova, che però hanno una gara in meno. Tutte e tre le formazioni sono imbattute.

Nel weekend appena concluso la Admo, allenata da Simone Cremisio, si è facilmente imposta per tre set a zero sulla Sant’Antonio Spazio Genova. Tre a zero netto anche per la Sabazia: a Pontedecimo la Spazio Sport ha lasciato via libera ai ragazzi di Mario Barigione senza mai impensierirli davvero. Fatica e va al tie break, lasciando un punto per strada, la Colombo Genova: ad Albisola i padroni di casa vincono il primo set, rimontano da 1-2 a 2-2 e cedono il parziale decisivo solo 17-19 per gli ospiti.

Altro tie break, ma a favore dei padroni di casa, è stato quello di Santo Stefano Magra. La Mulattieri creations ha piegato solo 15-12 nei passaggi decisivi la Futura Avis Bertoni.

In coda della classifica della serie, a zero punti, oltre alla Spazio sport sosta anche la 3 Stelle villaggio. La squadra di Chiavari domenica sera ha perso a Finale Ligure, dove i padroni di casa guidati da capitan Ortacchi si sono imposti per tre set a uno. Tre a uno, invece, per il Santa Sabina sul Colombiera Sarzana project: gara molto equilibrata, con le due squadre sempre sopra i 20 punti in ogni set, decisa per i ragazzi di coach Fantasia solo nel finale.

Rimangono da recuperare quattro match del quarto turno e uno del primo. Nei prossimi giorni la Serie C vedrà in campo S. Antonio Spazio Genova – Mulattieri creations (mercoledì) e Sabazia – Spinnaker (giovedì), un vero derby del Savonese. Soprattutto la seconda sfida giocherà un ruolo determinante nella classifica della Serie C.