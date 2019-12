Savona. La Serie C di pallavolo femminile è giunta alla settimana giornata. Nonostante il maltempo, la classifica ha trovato una sua stabilità, grazie anche ai molti recuperi della scorsa settimana.

A guidare la corsa per le serie nazionali sono la Normac e la Lunezia, ancora a punteggio pieno. Insegue la Iglina Albisola, che ha però una sconfitta a ruolino e una gara ancora da recuperare.

In settimana la Normac ha disputato il recupero con il Celle Varazze. Giovedì sera la capolista ha sconfitto 3-0 le ragazze allenata da Lamballi, ora ottave alla loro prima stagione in Serie C. Nel weekend, poi, la capolista ha vinto sul campo del Casarza Ligure, sempre in tre set. Per capitan Montinaro e compagna la stagione sembra cominciata nel migliore dei modi.

Anche la Lunezia, seconda capolista, ha vinto in tre set. Per le ragazze di coach Lorenzo Giannone la sfida è stata a Sanremo, dove la Nuova lega pallavolo ha lasciato strada.

Doppia vittoria in pochi giorni anche per la Admo volley. Le verdeblù di Lavagna hanno piegato per tre set a uno il Cogoleto nel recupero infrasettimanale e prevalso in casa della Subaru Olympia Genova al tie break. La gara del weekend è stata particolarmente equilibrata e ha visto entrambi i team avvicinarsi alla vittoria. Per la squadra allenata da Claudio Mattia c’è ora un settimo posto in classifica, con una buona crescita proprio in questi turni.

Il terzo recupero infrasettimanale è stato quello tra Albenga volley e Subaru Olympia: hanno avuto la meglio le padrone di casa e la gara si è chiusa sul 3-0. L’Albenga di coach Di Vicino ha poi perso la gara del weekend contro Cogoleto per tre set a uno. Le genovesi allenate da Massimo Pecorari sono così lanciate al quarto posto della serie.

Le gare del weekend completano il quadro della Serie C, alla quale mancano davvero pochi recuperi, rispetto ad altri campionati. La Grafiche Amadeo ha vinto la sfida casalinga contro la Tigullio, ma a capitan Andreis e compagne sono serviti cinque set. Avanti due a zero, Sanremo ha subito la rimonta della Tigullio, che però ha ceduto nel quinto parziale.

Tre a zero per il Volley Genova Vgp, che in casa ha piegato la Volare volley. Tre a uno corsaro, invece, per l’Iglina Albisola: a Celle Ligure la squadra di casa ha conquistato solo il terzo set, senza fermare le ospiti. La gara è stata comunque molto equilibrata e combattuta, come evidenziato dai parziali.

Nel prossimo turno le due padrone della Serie C avranno in programma sfide casalinghe: la Normac riceverà l’Albenga, mentre la Lunezia avrà ospite Cogoleto.