Savona. Il campionato di pallavolo femminile di Serie C è giunto alla nona giornata. A guidare la classifica, appaiate, la Normac e la Lunezia.

Le due capolista continuano la corsa da imbattute, ma anche la Normac rallenta. Nella gara dello scorso weekend, infatti, il team di coach Repetto ha faticato in casa della Nuova lega pallavolo Sanremo. Nonostante l’enorme distanza in classifica, il match si è concluso solo al quinto set. Le padrone di casa, capitanate da Giorgia Delle Monache, si sono portate avanti di un set in ben due occasioni, prima di cedere alla rimonta della capolista. Vince per tre set a zero in trasferta, invece, l’altra squadra di Sanremo. La Grafiche Amadeo, infatti, ha piegato con parziali molto combattuti il Celle Varazze.

Del mezzo passo falso della Normac ne ha approfittato la Lunezia, che ad Albenga ha vinto per tre set a uno. Le padrone di casa, allenate da Daniele Di Vicino, hanno tenuto il match in parità fino all’1-1, prima di lasciare strada a capitan Denisa Marku e compagne.

Tie break, poi, a Cogoleto. La Tigullio era riuscita a portarsi in vantaggio per 0-2: poi la squadra allenata da Massimo Pecorari ha riportato in equilibrio la gara. Le ospiti, guidate da Salvatore Soffietto, hanno però prevalso nel set decisivo, incassando i due punti.

L’ultima vittoria in trasferta della nona giornata della Serie C è stata quella dell’Iglina Albisola a Casarza Ligure. Netto il tre a zero per le ospiti, che sono così salite al quarto posto della classifica. L’Iglina ha anche anticipato il decimo turno, perdendo in casa contro il Cogoleto con un analogo tre a zero.

Il Volley Genova Vgp di coach Delucchi, terzo in classifica, ha vinto per tre set a zero in casa contro la Admo volley. Esito mai in discussione, le genovesi ambiscono a rientrare in corsa per il primo posto.

Sempre casalinga, ma in quattro set, la vittoria della Subaru. A Genova Voltri la Volare volley ha strappato il terzo parziale, prima di lasciare i tre punti alle padrone di casa.

L’ultimo turno della Serie C per il 2019 sarà il decimo. Sarà anche l’occasione per la sfida diretta tra le due squadre al vertice: la Normac e la Lunezia si incontreranno a Genova per definire meglio le distanze in classifica.