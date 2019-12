Savona. La Serie C della pallavolo maschile ha raggiunto la settima giornata con i match dello scorso weekend. A tenere la testa della serie è la Sabazia Ecosavona, seguita a due punti di distanza dalla Admo volley. La Colombo Genova è più indietro, ma deve recuperare una gara.

La Sabazia di Mario Barigione domenica ha vinto in casa contro la Pallavolo Futura Avis Bertoni. Dopo un momentaneo passaggio su un set pari, capitan Canepa e compagni hanno preso il largo, conquistando i tre punti. Con lo stesso risultato la Admo di coach Cremisio ha piegato la Colombo allenata da Luca Leoni. Le due squadre continuano a veleggiare ai primi posti della classifica, in piena corsa per la Serie B.

Ci sono stati due gara risolte al tie break in questo turno di Serie C. A Genova Quarto il Santa Sabina ha recuperato due set al Volley Finale, vincendo poi al tie break. I ragazzi di coach Trotta, infatti, si erano portati avanti per 0-2, prima di subire la rimonta di capitan Alloisio e compagni. Con uno schema simile la Mulatteri creations in casa ha rimontato e battuto il Volley Colombiera Sarzana project.

In coda alla classifica la 3 Stelle villaggio e la Spazio sport non hanno ancora conquistato punti. I genovesi, addirittura, hanno sempre perso per tre set a zero. In questo turno la Spinnaker di coach Agosto ha superato il team di Chiavari, mentre a Pontedecimo si è imposta – in tre set – la Sant’Antonio Spazio Genova.

L’ottavo turno, che sarà l’ultimo del 2019, vedrà la Sabazia impegnata contro il Sant’Antonio a Genova Borzoli, mentre la Admo sarà ad Ameglia contro il Volley Colombiera Sarzana project. La Serie C, poi, tornerà nel 2020 con la nona giornata a partire da sabato 11 gennaio.