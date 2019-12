Genova. Con l’ottava giornata, la Serie C di pallavolo femminile ha finalmente una capofila solitaria. La vittoria al tie break della Lunezia lascia sola in vetta la Normac, che ha conquistato invece tre punti e ne ha ora uno di margine sulle levantine. In attesa della sfida diretta, non ci poteva essere nulla di più.

Le ragazze di Paolo Repetto hanno avuto la meglio sull’Albenga volley. La sfida del palazzetto Lino Maragliano si è chiusa in tre set nettamente a favore delle padrone di casa. La Lunezia, invece, ha lasciato un punto nella sfida contro il Cogoleto volley. La gara di Sarzana, iniziata con la vittoria del primo set delle ospiti, si è conclusa al tie break, quando Denisa Marku e compagne hanno avuto la meglio per 15-13.

Il tie break ha deciso anche la sfida di Arenzano, tra Volare volley e Celle Varazze. Le padrone di casa, prima sotto di un set, poi in vantaggio 2-1, hanno ceduto il quarto set, per poi perdere anche l’ultimo parziale. Questa è la quarta vittoria della squadra allenata da Lamballi, che si porta così all’ottavo posto.

Vincono in casa Admo e Iglina Albisola. La squadra di Lavagna, allenata da Claudio Mattia e capitanata da Chiara Rossi, ha piegato in tre set la Nuova lega pallavolo Sanremo, mentre le abisolesi di Francesco Valle hanno vinto contro la Subaru Olympia cedendo un solo set e conquistando quindi i tre punti in classifica.

Vince in trasferta, infine, la Tigullio volley project. A Casarza Ligure le padrone di casa, che sono allenate da Fausto Valle, cedono nettamente in tre set, venendo superate da Giada Gulisano e compagne.

Nel prossimo turno, le capoliste della Serie C saranno impegnate in trasferta: la Normac giocherà a Sanremo, mentre la Admo sarà in casa del Volley Genova Vgp. L’attesa è sempre per la sfida diretta.