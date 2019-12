Carcare. L’Acqua Calizzano Carcare non si arrende al facile assioma matricola-zona rossa e conquista in trasferta a Cuneo il massimo dei punti in palio. Gioca bene, spreca, soffre, rischia il capitombolo, stringe i denti ed infine festeggia il ritorno al successo dopo tre sconfitte consecutive.

La Bosca Ubi Banca Cuneo ultima della classe, con le sue giovani promesse lotta per quattro set, ma Carcare sfodera un’ottima Raviolo (27 punti) ben servita da prima da Vernetti e poi da Marchese ed una grande prestazione dei centrali Giordani e Masi. Solide e determinate le bande Cerrato e Quaranta, una sicurezza il libero Torresan.

Vinto facilmente il primo set (15-25) le rocce biancorosse hanno l’occasione di chiudere il secondo ma sprecano e lo perdono ai vantaggi per 27 a 25.

Sull’1 a 1 rischiano grosso il terzo set quando Cuneo si porta in vantaggio 16-10. Determinate e con lucidità, le carcaresi ribaltano la situazione e vincono 22-25.

Il quarto parziale rimane in equilibrio fino a metà, poi lo sprint decisivo che permette a Carcare di chiudere 21-25 ed imporsi 3 a 1, e riporta serenità in classifica in attesa della prossima battaglia contro L’Alba Volley. Partita in programma sabato 14 dicembre alle ore 21 sul campo delle valbormidesi.

In graduatoria le carcaresi occupano la settima posizione, a quota 11 punti, tanti quanti ne ha l’Ascot Labormet Due Torino Play che però deve ancora osservare il turno di riposo.