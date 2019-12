Varazze. Dopo la vittoria con il Real Arzignano ed il pareggio sul campo del Petrarca, la CDM Futsal Genova affronta un altro scontro diretto per la salvezza. Questa sera, al palasport di Varazze, i biancoblù giocano contro la Cybertel Aniene, squadra di Roma.

Le due società hanno due caratteristiche in comune: entrambe sono state ripescate in Serie A e per tutte e due si tratta della prima esperienza nella massima categoria.

La cronaca. Michele Lombardo può disporre dei portieri Pozzo, Lo Conte e degli uomini di movimento A. Lombardo, Foti, Ortisi, Piccarreta, Titon, Pizetta, Romario, Luft, Rivera, Juanillo.

L’Aniene guidata da Alessio Medici si presenta con i portieri Costantini e Timm e con gli uomini di movimento M. Medici, Kullani, Taloni, Villalva, Kumahara Caio, Pilloni, Faziani, Sanna, Mazoni, Pezzin.

Arbitrano Natale Mazzone (Imola) e Michele Ronca (Rovigo); al cronometraggio Maurizio Luigi Schito (Milano).

Quintetti iniziali: Pozzo, Foti, Ortisi, Titon, Pizetta per i locali; Timm, Villalva, Caio, Sanna, Mazoni, per gli ospiti.

Al 1° un pallone giunge a Foti che cerca la porta con Timm in uscita, la palla scorre in area ed esce a lato, con Ortisi ben appostato cui non riesce la deviazione. Al 2° ci prova ancora due volte Foti: il primo tiro è respinto, il secondo a lato.

Rapida e vincente azione della CDM: da Ortisi a Pizetta, il quale attira a sé due avversari e tocca in mezzo per Titon che da posizione centrale deve solo mettere in rete. A 3’05” è 1-0.

Immediato il pari ospite: conclude Villalva, Pozzo è pronto alla parata ma Sanna si avventa sul pallone e con una deviazione sotto porta insacca. A 4’21” punteggio di 1 a 1.

Il pari dura pochi secondi, 9 per l’esattezza: tiro di Foti respinto da Timm, Ortisi è nel punto giusto al momento giusto e infila in rete: 2 a 1 dopo 4’30” di gioco.

Al 6° prova Sanna da distante: a lato. Pozzo prende palla e lancia lungo, tocco al volo di Foti: Timm blocca. Poco dopo il portiere romano è chiamato alla parata da Pizetta.

Luft e Andrea Lombardo sono i nuovi ingressi tra i padroni di casa; in campo insieme a Foti e Titon.

Al 9° Villalva dalla sua metà campo prova a sorprendere Pozzo, complice un velo di Sanna, ma il numero 1 locale è attento.

Punizione di Titon: insidiosa, ma Timm respinge in angolo. Al 10° un po’ di riposo per Titon, entra Juanillo.

Al 10° Mazoni si decentra e calcia col sinistro: Pozzo blocca a terra. A metà frazione Medici chiama il time-out.

La CDM pressa sempre con determinazione e rende difficile la fase di costruzione degli ospiti. I genovesi difendono il vantaggio con sicurezza; ordinari gli interventi di Pozzo.

Al 13° conclude Taloni: alto. Cambio di fronte, lancio lungo di Pizetta, Juanillo riceve e cerca il tiro di precisione: Timm respinge. Al 14° destro di Caio: Pozzo para con una mano.

Fallo di Pizetta su Caio: cartellino giallo. A 5’38” da giocare la CDM raggiunge quota cinque falli. Poco dopo anche l’Aniene commette il quinto fallo.

Al 16° Pizetta calcia di prima intenzione dalla destra, lieve deviazione col piede di Timm: palo.

Angolo per i romani: Mazoni tocca dietro per Timm che da metà campo calcia di potenza e batte Pozzo. A 16’20” il gol del portiere riporta il risultato in parità: 2 a 2.

Fallo di Villalva su Titon: ammonito.