Vado Ligure. Allo stadio Ferruccio Chittolina di Vado Ligure va in scena l’ultimo match della decima giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone B). Le protagoniste della sfida saranno la Vadese e il Murialdo, due squadre entrambe alla ricerca dei tre punti, ma in lotta per obiettivi totalmente diversi. I padroni di casa sono infatti chiamati a rispondere alla vittoria del Mallare, che alle 14:30 ha travolto 5-2 la Santa Cecilia portandosi a +4 proprio sui granata. Gli ospiti invece ricoprono l’ultima posizione in classifica e vorrebbero al più presto ottenere risultati utili per uscire dalla zona calda. Attenzione quindi a dare per scontato l’esito del match, che si prospetta appassionante e ricco di colpi di scena.

Per chiudere al meglio il 2019 mister Saltarelli manda in campo Provato, Enzi, Pulina, Cirio, Suetta, Paladin, Montalto, Marchi, Tona, Giannone e Enrile

In panchina sono presenti Ceraolo, Venneri, Ferro, Rebottaro, Mandaliti, Cavalleri, Manzani e Quaglia

I valbormidesi allenati da Fabio Macchia con Giribone, Santero, Pontoglio, Pastorino, Rapisarda, Sismondi, Sow, Ferraro, Abubakar, Di Gregorio e Oddone

Pronti a subentrare ci sono Odella, Castello, Barlocco e Pregliasco

L’arbitro del match sarà il signor Mehmet Akif Kartal della sezione di Imperia

Il direttore di gara fischia il calcio d’inizio e la partita vede subito la Vadese in proiezioni offensiva

Al 1’, pronti via e il difensore ospite stende Enzi, che resta a terra preoccupando tutto lo stadio

Dopo circa 5/6 minuti di interruzione riprende la sfida, con lo sfortunato terzino dei locali costretto ad uscire per infortunio (si presume la rottura del ginocchio)

Al 7’ entra Venneri al suo posto

Al 9’ riprende la partita ed è subito la Vadese a rendersi pericolosa, con Tona che apre troppo il piattone e non riesce a trovare il gol

Al 12’ si fa vedere anche il Murialdo con Oddone, che da lontanissimo sfiora il palo alla destra di Provato

Al 15’ si sblocca il risultato: l’esterno difensore dei padroni di casa rinvia, un difensore manca l’intervento e Tona solo davanti al portiere non sbaglia: 1-0 Vadese!

Al 17’ sono ancora gli uomini di Saltarelli a divertire e divertirsi. Uno scatenato Tona prova il diagonale e colpisce il palo, ma il pallone termine sui piedi di Montalto che deve solo spingerla dentro: 2-0 Vadese!

Al 19’ gli ospiti provano a reagire con Abubakar, ma la sua conclusione viene rimpallata dalla difesa granata

Al 27’ i locali cercano di abbassare i ritmi, non rinunciando però ad attaccare: ancora Tona prova a incrociare, ma questa volta il pallone si spegne sul fondo

Al 29’ torna a farsi vedere anche il Murialdo, con Santero che dalla distanza non riesce ad inquadrare lo specchio della porta

Al 34’ Oddone prova a suonare la carica per i suoi, ma Provato gli sbatte la porta in faccia con un super intervento

Al 35’ ancora ospiti pericolosi con Abubakar, ma l’estremo difensore avversario fa ancora buona guardia e lo costringe all’errore

Al 38’ il Murialdo conferma l’ottimo momento con ancora una volta uno strappo di Oddone: il suo tiro questa volta viene smorzato e poi controllato da un attento Provato

Al 41’ grande occasione per la Vadese, che torna a rendersi pericolosa con il colpo di testa di Montalto che scheggia il palo alla sinistra di Giribone

Il direttore di gara comanda sette minuti di recupero

Al 47’ nuovamente Montalto semina il panico nella difesa avversaria, ma questa volta non trova altro che l’incrocio dei pali

Al 49’ Marchi ci prova dal limite dell’area, ma la sua conclusione termina alta

Finisce così 2-0 un primo tempo divertente, che ha visto prevalere i locali come da pronostico, anche se gli ospiti sono riusciti a creare diversi pericoli alla porta difesa da Provato