Borgio Verezzi. Ben tre successi esterni nella nona giornata del girone A di Seconda Categoria; due le vittorie casalinghe, mentre un solo match è terminato in parità.

Tutte vittoriose le prime tre della classe, che condividono il primato a quota 19 punti: Oneglia, Atletico Argentina e Cervo; quest’ultimo, però, ha giocato una partita in più.

L’Oneglia ha centrato il sesto successo in campionato battendo la Virtus Sanremo. Per gli imperiesi, però, non è stato facile conseguire i 3 punti. Ci sono riusciti grazie ad un gol di Gagliano nei primi scampoli della ripresa, che ha determinato l’1 a 0 finale.

L’Atletico Argentina, ospite del Santo Stefano ultimo della classe, si è trovato addirittura sotto nel punteggio, per la rete realizzata da Pinasco. I rossoneri hanno pareggiato sul finire del primo tempo, per poi realizzare il gol vittoria ad una decina di minuti dalla fine. Entrambe le segnature degli armesi sono state firmate da Daddi su calcio di rigore.

Il Cervo, dopo due sconfitte nelle prime due giornate, nelle quali aveva una formazione ancora in allestimento, ha conquistato 19 punti nelle ultime sette partite. I gialloneri si sono aggiudicati per 3 a 1 il derby giocato sul campo del San Bartolomeo, grazie ad una doppietta di Tselepis e un gol di Vinai; per i locali a segno Marco Iannolo dal dischetto a risultato ormai acquisito.

In quarta posizione, a 3 punti dal terzetto di testa, c’è la San Filippo Neri. Nell’incontro giocato sabato sera, gli albenganesi hanno regolato in trasferta la Carlin’s Boys “B” con una rete per tempo, siglate da Giampà e Tomao. La formazione guidata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino ha così ottenuto il terzo successo consecutivo.

Al Borgio Verezzi (nella foto) la vittoria mancava da tre giornate. I rossoblù l’hanno ritrovata battendo nettamente il Riva Ligure per 5 a 1. Tre punti che valgono la quinta posizione in solitaria. L’undici di mister Simone Rattalino si è portato sul doppio vantaggio nella prima frazione con Morelli al 18° e Santanelli al 24°, autore del suo sessantesimo gol in carriera. Nella ripresa tris immediato di Bertozzi seguito tra il 53° e il 55° da un rigore per parte realizzati da Guidetti e Patitucci. Chiude i conti il gol di Pirrotta nel recupero.

Primo pareggio stagionale per la Villanovese, che sul terreno di casa ha impattato 1-1 con l’Academy Albissola, al suo secondo segno “X”. La partita, a lungo inchiodata sullo 0 a 0, è stata sbloccata da un penalty trasformato da Sorrentino ad un quarto d’ora dal termine; una dozzina di minuti più tardi Carpita ha realizzato il gol del pari.