Savona. Oggi allo stadio Felice Levratto di Savona (località Zinola) va in scena la decima giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone B). Il match clou odierno vede sfidarsi Priamar e Dego, due formazioni in salute che faranno di tutto per vincere e regalare ai propri tifosi l’ultima gioia calcistica del 2019. Sia i padroni di casa che gli ospiti godono inoltre di un ottimo stato di salute. I rossoblù sono infatti imbattuti da cinque giornate così come i biancoblù (che hanno oltretutto vinto le ultime quattro gare disputate). La partita si prospetta quindi ricca di emozioni e spettacolo, con un agguerrito Priamar che vorrà continuare a stupire di fronte ad un apparentemente inarrestabile Dego.

Per la sfida odierna mister Bresci manda in campo Quaranta, Saturni, Sparoni, Andriello, Cesari (cap.), Zecca, Arrighi, Bianco, Velez, Cerato e Coratella

A disposizione ci sono Mandaglio, Cybja, Masani, Colombi, Jurato, Mij, Casalinuovo, Blangero e Passaro

Gli ospiti allenati da Bagnasco rispondono con Pelle, Gaggero, Barbero, Saino, Monticelli (cap.), Ferraro, Rizzo, A. Bagnasco, Monticelli, Guastamacchia e Mozzone

In panchina si accomodano Amerio, Nosakhare, Usai, Leka, Mozzone, Bellomia, Rodino e Domeniconi

Il direttore di gara è il signor Andrea Ferracin della sezione di Savona