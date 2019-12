Albenga. Nella serata di mercoledì 18 dicembre si sono giocati due recuperi della sesta giornata del girone A di Seconda Categoria.

L’Atletico Argentina si è isolato in vetta alla classifica battendo 4-0 la Virtus Sanremo, con quattro reti, tutte nel secondo tempo, realizzate da Daddi, Guirat, Cariello, Izetta.

Parità, 2-2, tra Riva Ligure e Academy Albissola. Per i biancazzurri doppietta di Bardhi.

L’ultimo recupero della sesta giornata, tra San Bartolomeo Cervo e Oneglia, è stato programmato per domenica 5 gennaio con inizio alle ore 14,30.

Per quanto concerne l’incontro dell’ottava giornata tra San Bartolomeo Cervo e Borgio Verezzi, il reclamo della società ospite è stato rigettato perché il giocatore in questione era regolarmente tesserato.

Sul fronte squalifiche, due turni di stop a Gianluca Ricotta (Oneglia) e Marco Iannolo (San Bartolomeo Cervo).

Stefano Baldo (Villanovese), Yuri Vinai (Cervo) e Terry Capuzzi (Virtus Sanremo) sono stati fermati per una giornata.

Andrea Sammassimo, allenatore del Santo Stefano, è stato squalificato per tre gare in quanto “espulso dal terreno di gioco per aver colpito con una manata al collo un calciatore avversario”.

Fermato per una gara Gianpaolo Minasso, allenatore del Riva Ligure, “espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione”.

Ammenda di 40 euro all’Oneglia perché “durante lo svolgimento della gara alcune persone non identificate dall’arbitro cercavano di introdursi negli spogliatoi”.

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

12 reti: S. Bella (Oneglia)

8 reti: Filardo (Riva Ligure)

7 reti: Munì (San Filippo Neri Albenga)

6 reti: Daddi (Atletico Argentina), Vinai (Cervo), Zanetti (Carlin’s Boys “B”)

5 reti: Giampà (San Filippo Neri Albenga), Vecchiotti (Atletico Argentina), Capozucca (Virtus Sanremo), Polloni (Riva Ligure)

4 reti: En Nasery (Villanovese), Di Clemente (Santo Stefano), Tomao (San Filippo Neri Albenga)

3 reti: Gagliano (Oneglia), Bardhi, Carpita, Rossello (Academy Albissola), Patitucci, Bertozzi, Cela, Gentile (Borgio Verezzi), Chiavaroli (Carlin’s Boys “B”), R. Iannolo, M. Iannolo (San Bartolomeo Cervo), Ochisor (Virtus Sanremo), Guirat, Basso (Atletico Argentina), Labricciosa, Tinkiano (Cervo)

2 reti: Cariello (Atletico Argentina), Belviso (San Bartolomeo Cervo), La Monaca, Delfino (Villanovese), Koroma, Tourè, M. Ambesi (Virtus Sanremo), Ferrigno, Giberti (Academy Albissola), Scaburri, Tselepis (Cervo), Pirrotta, Tassisto (Borgio Verezzi), Vassallo, Ilacqua, Almonti, Pippia (Oneglia), Ginatta (Santo Stefano), Principato, Mercandelli (San Filippo Neri Albenga), Sabre, Capodanno (Carlin’s Boys “B”)

1 rete: Schievenin, F. Alloisio, Graglia (Oneglia), Marri, Arrigo, S. Ballerini, D. Ballerini, Amoretti, Guidetti (Riva Ligure), Balbo (Cervo), Pelliccione, Andolfatto, Samassi, Solomchenko, Gjerga (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Franzone, De Mare, Izetta, Eulogio (Atletico Argentina), Magni, Baldoino, Andreis, Sorrentino (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Calcagno, Miserendino, Y. El Maazouzi (San Filippo Neri Albenga), Prette, Cianci, Cuneo (Carlin’s Boys “B”), Ottina, Battistini, Giglio, Allisiardi, Frione, Fornari, Morelli, Santanelli (Borgio Verezzi), Xhuri, Porta (Academy Albissola), Traorè, Infante, Bastita (Virtus Sanremo), Lupico, Rovella, Pinasco (Santo Stefano)