Borgio Verezzi. Il giudice sportivo non ha omologato il risultato della partita tra San Bartolomeo Cervo e Borgio Verezzi di domenica 8 dicembre. La società rossoblù ritiene che il giocatore Lamin Bodiang non fosse regolarmente tesserato. La decisione in merito verrà presa tra una settimana.

Un solo giocatore è stato squalificato: Nicholas Lupico (Santo Stefano), per una giornata.

Il recupero della partita tra Atletico Argentina e Virtus Sanremo è stato fissato per mercoledì 18 dicembre alle ore 20,30.

La classifica marcatori dopo 8 giornate:

12 reti: S. Bella (Oneglia)

8 reti: Filardo (Riva Ligure)

7 reti: Munì (San Filippo Neri Albenga)

6 reti: Zanetti (Carlin’s Boys “B”)

5 reti: Vinai (Cervo), Vecchiotti (Atletico Argentina), Capozucca (Virtus Sanremo), Polloni (Riva Ligure)

4 reti: Giampà (San Filippo Neri Albenga), En Nasery (Villanovese), Di Clemente (Santo Stefano)

3 reti: Rossello (Academy Albissola), Cela, Gentile (Borgio Verezzi), Chiavaroli (Carlin’s Boys “B”), R. Iannolo (San Bartolomeo Cervo), Ochisor (Virtus Sanremo), Basso, Daddi (Atletico Argentina), Labricciosa, Tinkiano (Cervo), Tomao (San Filippo Neri Albenga)

2 reti: Guirat (Atletico Argentina), Belviso, Iannolo (San Bartolomeo Cervo), La Monaca, Delfino (Villanovese), Koroma, Tourè, M. Ambesi (Virtus Sanremo), Ferrigno, Carpita, Giberti (Academy Albissola), Scaburri (Cervo), Patitucci, Bertozzi, Tassisto (Borgio Verezzi), Vassallo, Gagliano, Ilacqua, Almonti, Pippia (Oneglia), Ginatta (Santo Stefano), Principato, Mercandelli (San Filippo Neri Albenga), Sabre, Capodanno (Carlin’s Boys “B”)

1 rete: Schievenin, F. Alloisio, Graglia (Oneglia), Marri, Arrigo, S. Ballerini, D. Ballerini, Amoretti (Riva Ligure), Balbo (Cervo), Pelliccione, Andolfatto, Samassi, Solomchenko, Gjerga (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Franzone, De Mare, Cariello, Eulogio (Atletico Argentina), Magni, Baldoino, Andreis (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Calcagno, Miserendino, Y. El Maazouzi (San Filippo Neri Albenga), Prette, Cianci, Cuneo (Carlin’s Boys “B”), Ottina, Battistini, Giglio, Allisiardi, Frione, Pirrotta, Fornari (Borgio Verezzi), Bardhi, Xhuri, Porta (Academy Albissola), Traorè, Infante, Bastita (Virtus Sanremo), Lupico, Rovella (Santo Stefano)