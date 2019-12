Mallare. Ventisette reti segnate in nove partite il Mallare; ventiquattro reti realizzate in nove incontri la Vadese. Il testa a testa al vertice del girone B di Seconda Categoria sta procedendo a suon di gol.

I rossoblù mantengono la vetta con un punto di vantaggio sui vadesi. La formazione allenata da Massimiliano Ghione ha battuto la Santa Cecilia per 5-2 con doppiette di Mauro Gennarelli ed Antonio Gennarelli e un gol di Shqau; per gli ospiti reti di Daniel Ormenisan e Gerace.

Gli azzurrogranata guidati da Tony Saltarelli hanno la difesa meno battuta del girone con sole 5 reti al passivo. Il sesto clean sheet in questo campionato è arrivato col Murialdo, liquidato 4-0 con centri di Tona e Rebottaro (nella foto), inframezzati da una doppietta di Montalto.

In terza piazza si conferma il Dego, che ha pareggiato 2-2 a Zinola con la Priamar. Rossoblù in vantaggio sul finire del primo tempo con Cerato; nella ripresa l’undici di mister Mirco Bagnasco ha ristabilito la parità con Guastamacchia. Savonesi nuovamente avanti con un gol di Bianco; nel recupero Paolo Mozzone dal dischetto ha fissato il risultato sulla parità.

Con sole 7 segnature in nove partite giocate la Rocchettese ha il peggiore attacco del raggruppamento. Eppure le bastano per occupare la quarta posizione in solitaria, dato che ha saputo capitalizzarle al meglio: i suoi quattro successi sono arrivati tutti di misura. È stato così anche col Calizzano, piegato dai rossoblù per 1-0 grazie ad un gol di Paganelli nelle fasi conclusive della prima frazione.

Terzo successo per il Plodio, che con questi 3 punti aggancia la Priamar al quinto posto in classifica. I biancoblù hanno avuto la meglio sulla Nolese per 3-1. Il team condotto da Dario Roso ha colpito con Spinardi nel primo tempo, Bastoni e ancora Spinardi nella ripresa; per i biancorossi gol di Mombrini su rigore per il temporaneo 2 a 1.

Torna a vincere il Pallare, dopo cinque giornate di astinenza. I biancoblù hanno fatto bottino pieno sul campo del Sassello, solitario all’ultimo posto. Il risultato favorevole alla squadra di mister Gian Marco Albesano, 0 a 2, è maturato con un gol per tempo, realizzati da Bignoli e Grosso su rigore.