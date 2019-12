Albenga. Atletico Argentina e Oneglia proseguono nella loro corsa nelle prime due posizioni del girone A di Seconda Categoria; al terzo posto c’è l’aggancio della San Filippo Neri al Cervo.

La partita tra gli albenganesi e i gialloneri è andata in scena al Riva in chiusura di giornata. I gialloneri sono arrivati all’appuntamento forti di sette risultati utili consecutivi, dei quali sei successi. Ma hanno trovato di fronte una San Filippo molto motivata, decisa a dire ancora la sua nella lotta per il vertice. I giallorossi guidati da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino si sono imposti per 1-0, segnando il gol decisivo con Tomao nel secondo tempo.

San Filippo che si mantiene così a 6 punti dalla vetta, occupata dall’Atletico Argentina. Gli armesi hanno battuto con un netto 4-0 la Carlin’s Boys “B”, andando a segno due volte per tempo: con Daddi e Guirat nel primo, con Giovanati e Izetta nel secondo.

L’Oneglia ha 3 punti di distanza dalla capolista, ma deve recuperare la partita con il San Bartolomeo. Gli imperiesi hanno prevalso per 2 a 1 sul campo della Villanovese. Tutto negli primo tempo: granata in vantaggio con Vassallo, pari degli arancioblù con Terragno e gol della vittoria dell’Oneglia ad opera di Salvatore Bella.

Si rilancia il Borgio Verezzi, alla seconda vittoria di fila. I rossoblù hanno rafforzato la quinta posizione in classifica battendo in trasferta per 3 a 1 la Virtus Sanremo. Nel primo tempo vantaggio ospite firmato da Patitucci e pareggio di Saidi. Nelle fasi finali della gara, nonostante un’espulsione, la squadra allenata da Simone Rattalino ha fatto suoi i 3 punti grazie ad una doppietta di Ottina.

Quarto segno “X” per l’Academy Albissola, che in questo girone è la compagine che ha pareggiato più volte. Al Faraggiana è passato a condurre per primo il Santo Stefano con una rete di Franzone; i biancazzurri hanno ribaltato il risultato con i centri di Bardhi e Carpita; Ginatta ha siglato il definitivo 2-2.

Ben otto le reti segnate nella partita tra Riva Ligure e San Bartolomeo: 5-3 il risultato finale per gli amaranto. Per i vincitori tripletta di Filardo e singole marcature di Guidetti e Amoretti; per i gialloblù due realizzazioni di Roberto Iannolo ed una di Belviso.